Arezzo, il principe Alberto sventola la bandiera del Cassero di Castiglion Fiorentino

Giochi di bandiera e squilli di chiarine per il principe Alberto di Monaco. Spettacolare omaggio del Gruppo Il Cassero di Castiglion Fiorentino nei giorni scorsi in Calabria. La famiglia del monarca è originaria proprio della Calabria dove esiste l' Associazione dei siti storici dei Grimaldi; l'avo più illustre è Girolamo Oliva Grimaldi cui si devono, oltre due secoli fa, innovazioni nella coltivazione e nel commercio.

L'Università di Reggio ha conferito ad Alberto II la laurea Honoris Causa in Scienze Forestali e Ambientali; il principe guida una fondazione che dal 2016 è sensibile alle questioni ambientali. Per musici e sbandieratori del Gruppo Il Cassero, dal comitato organizzatore della Festa Medievale di San Giorgio Morgeto (RC) cui gli alfieri biancoazzurri partecipano dal 2014, è arrivato nelle settimane scorse l'invito a partecipare all'apertura della cena di gala organizzata per il principe presso il fantastico Castello degli Dei.

Alberto ha mostrato di gradire molto l'esibizione dei casserini e alla fine , oltre a indossare il foulard regalatogli dal presidente Michele Falomi, si è anche cimentato in alcuni rudimentali movimenti impugnando la bandiera biancoazzurra. Il sigillo che ha impreziosito l'anno del 40° del Gruppo, con trasferte in Europa e in tutta Italia; oltre 30 giorni di esibizioni fuori comune per far conoscere Castiglion Fiorentino, Festa Medievale Biancoazzurra e Palio dei Rioni.

