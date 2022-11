Arezzo, muore a 47 anni con lo scooter uscito di strada e finito sotto un ponte a Terontola

12 novembre 2022 a

a

a

Un uomo di 47 anni è morto in un incidente stradale a Terontola nel comune di Cortona. E' successo nel pomeriggio di oggi, sabato 12 novembre, verso le 15.30. L'uomo, residente nel comune di Arezzo, avrebbe perso il controllo mentre affrontava una strada comunale in località Landrucci. Lo scooter avrebbe urtato contro la spalletta di un ponte per poi finire di sotto.

I sanitari intervenuti sul posto hanno constato il decesso dell'uomo, C.D. le iniziali del nome. La Polizia Municipale del Comune di Cortona è intervenuta con una pattuglia ed ha svolto gli accertamenti di rito. A Terontola dopo l'incidente sono giunti anche i vigili del fuoco del distaccamento di Tavarnelle e l'elisoccorso Pegaso il cui volo purtroppo è stato in utile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.