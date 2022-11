Arezzo, la dottoressa Elena De Sanctis: "La quarta dose del vaccino Covid non decolla"

Francesca Muzzi 13 novembre 2022 a

Sono 36.150 gli aretini - dati aggiornati all’8 di novembre - che hanno scelto di sottoporsi alla quarta dose del vaccino contro il Covid. Nella Asl Sud Est, la provincia di Arezzo è la più numerosa rispetto a quella senese - 26.319 - e a quella grossetana dove sono 21.576 i pazienti che hanno fatto la quarta dose. Per un totale nella Asl Sud Est di 84.045 vaccinati con la quarta dose. Dati che evidenziano come, rispetto allo scorso anno, stesso periodo, non c’è più la corsa a vaccinarsi. Ma come leggono questi numeri? A rispondere è la dottoressa Elena De Sanctis che dal primo dicembre 2021 dirige la struttura complessa Igiene e Sanità Pubblica - Area Est. “I dati indicano una riduzione della richiesta nel nostro territorio da parte della popolazione - dice - così come succede in tutte le regioni d’Italia. La copertura vaccinale con quarta dose stenta quindi a crescere. Nel nostro territorio la copertura negli over 12 anni è intorno al 12%, sale al 41% negli over 60 e al 47% negli over 80. Gli stranieri e in particolare le donne sono meno aderenti alla vaccinazione”.

Ci si vaccina meno dunque rispetto allo scorso anno e questo perché?

“L’attuale riduzione dei contagi e la minor attenzione mediatica al Covid inducono ad abbassare la percezione del rischio. Si può ravvedere anche un desiderio collettivo di superare e dimenticare l'esperienza drammatica appena vissuta”.

La gente ha meno paura del Covid?

“Sicuramente la paura del Covid si è molto ridimensionata anche a causa della minor aggressività delle attuali varianti e alla disponibilità di farmaci efficaci”. “Se è corretto tirare un respiro di sollievo - dice la De Sanctis - non possiamo dimenticarci che i soggetti fragili ed anziani sono comunque a rischio di forme gravi e che l’assenza dell'obbligo di mascherine espone a maggior rischio di infezione”.

Quali sono dunque le indicazioni? Meglio fare anche la quarta dose?

“La vaccinazione è stata l’arma che ci ha indubbiamente permesso di combattere il virus, ma la guardia non deve essere abbassata, vaccinarsi non è solo un mezzo di difesa personale ma anche un dovere civico per il bene comune e per la tutela di chi è più indifeso. Oggi abbiamo a disposizione un vaccino aggiornato alle varianti circolanti pertanto chi ha eseguito la terza dose da oltre 120 giorni è opportuno che si vaccini di nuovo perché gli anticorpi che neutralizzano il virus tendono a ridursi nel tempo”. Non solo quarta dose, ma anche quinta raccomandata a tutte le persone over 80, agli ospiti delle strutture residenziali per anziani e ai cittadini di 60 e più anni con elevata fragilità legata a determinate patologie. Ad Arezzo sono 620 le persone che hanno effettuato la quinta dose, a Siena la metà, 300, ma mancano i dati delle vaccinazioni effettuate presso l’ospedale Le Scotte e a Grosseto 270. Ma quando è possibile fare la quinta dose? “Ricordo che gli ultrasessantenni possono già accedere alla quinta dose se sono stati vaccinati con quarta dose da oltre 120 giorni”, risponde la dottoressa De Sanctis. E dunque non più la corsa al vaccino come accadeva lo scorso anno - visto che era anche legato al rilascio del green pass - ma la raccomandazione è sempre la stessa: non abbassare la guardia.



