Arezzo, al processo Coingas ora parlano il sindaco Ghinelli e l'ex presidente di Estra Macrì per dire la loro verità

Luca Serafini 13 novembre 2022

a

a

Al processo Coingas è il momento del sindaco di Arezzo, Alessandro Ghinelli e dell’ex presidente di Estra, Francesco Macrì. Martedì, salvo impedimenti, si sentirà la loro voce nell’aula della Vela. Dichiarazioni spontanee da parte degli imputati eccellenti, per fornire elementi di chiarezza al tribunale, con presidente Filippo Ruggiero, che a gennaio pronuncerà la sentenza per gli undici a giudizio.

Ghinelli e Macrì hanno scelto di non sottoporsi ad un esame con domande e risposte ma di esporre la loro verità. Come loro, faranno anche l’avvocato del Comune, Stefano Pasquini e l’avvocato Pier Ettore Olivetti Rason, il legale fiorentino che con il commercialista Marco Cocci è al centro del filone principale sulle cosiddette consulenze d’oro di Coingas. Mezzo milione di euro spesi per incarichi ritenuti dalla Procura inutili, strapagati e affidati senza evidenza pubblica con la compiacenza dei vertici municipali. I due professionisti sostengono il contrario: lavoro di qualità congruamente pagato.

L’audizione degli imputati, in base ai tempi potrebbe essere distribuita in due udienze: quella di martedì 15 novembre e quella successiva del 29, che dovrebbe chiudere il dibattimento prima delle conclusioni, successivamente, del procuratore Roberto Rossi, delle parti civili e delle difese.

Ma dopodomani alla Vela sfilano anche gli ultimi testimoni delle difese, tra cui la vice sindaco del Comune di Arezzo, Lucia Tanti, e il direttore generale di Estra, Paolo Abati.

I riflettori quindi stanno per accendersi su uno dei passaggi chiave del processo in corso ormai da mesi al palazzo di giustizia che tocca la politica aretina. Tre i filoni: le consulenze con ipotesi di reato il peculato e, per il sindaco, favoreggiamento; la nomina di Francesco Macrì nel cda di Estra, che per l’accusa fu in violazione della legge Severino, con ipotesi di reato l’abuso d’ufficio; il presunto accordo tra il consigliere comunale Roberto Bardelli e Luca Amendola, che fu nominato presidente di Multiservizi (società dei cimiteri), con ipotesi di reato il traffico illecito di influenze (ipotesi favoreggiamento per Ghinelli). Fino ad oggi i due indagati big, Ghinelli e Macrì, hanno evitato di addentrarsi con dichiarazioni pubbliche sulla vicenda giudiziaria. Tre anni di graticola, esposti a contestazioni e brani di intercettazioni. Ora prendono la parola.

In verità il sindaco, in Consiglio comunale dopo l’avviso di garanzia ricevuto nel 2019, affermò gli aspetti che a suo dire lo avrebbero ispirato: sulle consulenze nessuna forzatura ma solo la preoccupazione che Coingas, spa partecipata del Comune, non andasse in sofferenza per la mancata approvazione del bilancio, con impatto negativo per la città venendo meno i dividendi di Estra; sul Breda (Bardelli) solo un interessamento dettato esclusivamente dall’aiuto in termini umani, come fa il buon “padre di famiglia”, verso una persona in difficoltà (Bardelli attendeva da Amendola un sostegno alle sue sventure economiche). Quanto alla nomina di Macrì in Estra, i pareri legali chiesti e ricevuti sulla legittimità della nomina del Consigliere comunale sembravano costituire un presupposto sicuro e inattaccabile.

Il sindaco, difeso dagli avvocati Luca Fanfani e Piero Melani Graverini, intende dunque esporre la sua versione dei fatti e magari spiegare le famose frasi intercettate sugli “asini che volano che tutti devono vedere come tali”. Ad ispirarlo, sostiene, fu il bene comune e non interessi particolari. Il contrario di quello che ritiene la Procura che invece ravvisa una valenza penale nelle sue condotte (e dell’assessore Alberto Merelli).

Atteso anche l’intervento dell’avvocato Stefano Pasquini, difeso dall’avvocato Corrado Brilli, che parlerà del suo parere di congruità sulle consulenze. Per la Procura confezionato ad hoc, per la difesa genuino e oggettivo.

Quanto a Macrì, l’esponente di Fratelli d’Italia, è in ballo sul filone peculato, ritenuto dai pm ispiratore del flusso di consulenze verso Olivetti Rason, e proprio su questo intende portare precisazioni e chiarificazioni. Sul suo passaggio da consigliere comunale fino alla guida di Estra prima del periodo di “raffreddamento” previsto dalla legge - e per questo dichiarato decaduto da Anac e dal Tar - la posizione di Macrì ruota intorno a questioni giuridiche e amministrative complesse incentrate sulla natura stessa di Estra, se società di diritto pubblico oppure no che deve o non deve sottostare a certe limitazioni. Tema nevralgico, questo, che arriverà al Consiglio di Stato: l’avvocato Gaetano Viciconte, che difende Macrì, sta infatti ultimando il ricorso e si accingerebbero a presentarlo anche i legali di Estra, Coingas (assemblea il 16) e Comune di Arezzo.



