L'Arezzo riprende il Montespaccato in extremis, ma scivola al secondo posto

Pareggia l'Arezzo 1-1 e perde la testa della classifica a favore della Pianese che adesso comanda con 26 punti contro i 24 degli amaranto. Pronti via e il Montespaccato si rende pericoloso con due cross consecutivi dalla destra, Viti fa buona guardia. Si fa vedere l'Arezzo: Convitto ci prova dal limite ma non trova la porta. Al 10' Pattarello su punizione disegna per Castiglia che spizzica ma Tassi blocca. 25': punizione per l'Arezzo: la difesa laziale respinge il tiro di Pattarello e libera. Damiani spende un giallo per evitare la ripartenza. Al 30' parata decisiva di Viti su un cross indirizzato a Calì. Si chiude il primo tempo sul risultato di 0-0. Due minuti dall'inizio della ripresa e il Montespaccato va in vantaggio con un pallonetto di Attili che supera Viti. 60': Gaddini per Diallo al centro, appoggio all'indietro per un compagno ma i padroni di casa si salvano. L'Arezzo comincia a mordere per cercare di arrivare al pareggio che arriva nel recupero con una rete di Castiglia servito da Gaddini.







