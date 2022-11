Arezzo già presa d'assalto dai turisti e dal 19 riparte la zona pedonale

Francesca Muzzi 14 novembre 2022 a

Una settimana all’inizio della Città del Natale, ma Arezzo è già presa d’assalto dai turisti. Nel fine settimana appena trascorso l’88 per cento delle strutture ricettive era al completo e i dati che riguardano la ricerca con la parola “Arezzo” cominciano ad impennarsi mano a mano che ci si avvicina all’inizio delle festività natalizie. Rodolfo Ademollo, direttore della Fondazione Arezzo Intour che insieme a Confcommercio stanno allestendo la Città del Natale sottolinea: “Nell’ultimo fine settimana abbiamo avuto circa l’88 delle strutture già sold out. E la stessa previsione che poi si avvicina al cento per cento ce l’aspettiamo per il primo fine settimana di Natale”. Tanto che alcune strutture ricettive come agriturismi che di solito in questo periodo sono chiusi “hanno deciso di riaprire per soddisfare la grande richiesta che ci sarà in questo periodo. E anche le strutture che sono in provincia vengono ricercate per i soggiorni. Un bel risultato”. Non solo. “La scheda dell’area soste camper di Arezzo, solo nell’ultimo mese - sottolinea ancora Ademollo - è stata visionata oltre le 40 mila volte”. Numeri impressionanti per una città che cresce sempre di più di anno in anno. E se non bastasse ci sono altri numeri a testimoniare quanto Arezzo sia tra le città più richieste. “Da quando è cominciata la promozione sui social della Città del Natale, Arezzo è la quarta città in Toscana per ricerca”. Dopo Firenze, Pisa, Siena e al pari di Montecatini Terme e davanti a Lucca, Viareggio e Chianciano. Ed è al primo posto per quanto riguarda la ricerca di destinazione nel periodo di Natale addirittura dopo Firenze, Pisa, Siena, Montecatini Terme, Lucca e Prato. E tutto questo quando manca una settimana all’inizio della Città del Natale dove i mercatini affolleranno Arezzo e tante attrazioni ci saranno.

In questi giorni, i locali aretini stanno anche cercando di aumentare il personale proprio in vista di queste festività. Si cercano cento camerieri tra ristoranti e bar “circa un 20 per cento in più rispetto agli altri periodi dell’anno”, dice Federico Vestri presidente dei ristoratori di Confcommercio. E a proposito di Ascom, è quasi pronto il Villaggio Tirolese che, come sempre, è stato allestito in piazza Grande e che resterà fino al prossimo 26 dicembre. Il Villaggio Tirolese darà lavoro a 70 ragazzi. Così come le casine al Prato sono fonte per chi cerca un impiego a tempo determinato. Insomma tutta la città si sta mobilitando per oltre un mese di festeggiamenti dedicati al Natale.

E da sabato prossimo torna anche la zona pedonale. Sarà attiva dalle 14 ogni sabato e domenica e praticamente chiuderà tutto il centro storico della città per permettere di visitare meglio Arezzo. In città si sta finendo anche di montare tutte le luminarie. Si tratta di un originale percorso di istallazioni luminose che offrirà una lettura insolita di architetture e palazzi storici accompagnando il visitatore in un itinerario spettacolare ed emozionante. E dunque sabato prossimo Arezzo tornerà ad accendersi e lo farà fino all’8 di gennaio. Domenica 27 novembre, prima domenica di Avvento, ci sarà anche l’ingresso del nuovo vescovo Andrea Migliavacca con una cerimonia che si snoderà per le strade della città e che terminerà al Duomo.

