Arezzo, perde il borsello per strada e glielo ritrovano i titolari di una pizzeria

Il borsello perso, ritrovato e restituito. Una storia a lieto fine. Protagoniste la signora Gabriella, una dipendente e la proprietaria del ristorante pizzeria “Sotto le Mura” ad Arezzo. “Sabato scorso - racconta la signora Gabriella - mentre camminavo per via Sansovino inavvertitamente mi è caduto il borsello. Dentro c’erano qualche centinaio di euro, ma soprattutto bancomat, carta di credito, patente e tutti i documenti d’identità”. Appena tornata a casa, Gabriella si accorge “della mancanza del portafoglio. A quel punto mi restava solo una cosa da fare: bloccare le carte e pensare a tutta la trafila della denuncia e del rinnovo documenti. Ero avvilita, perché tra l’altro il giorno successivo era domenica e come avrei fatto? Ma mentre pensavo a tutto questo ricevo una telefonata del Comando della Polizia Municipale che mi comunica il ritrovamento e la modalità”.

Ed ecco come è andata: “Una dipendente del ristorante pizzeria ‘Sotto le Mura’ poco prima delle 18, ha trovato sul marciapiede, a qualche decina di metri dal locale, il mio borsello. Insieme alla proprietaria del locale lo hanno immediatamente riconsegnato alla polizia munipale. E da questi sono arrivati a me. Ma c’è di più visto che la pattuglia era in zona mi hanno riconsegnato il mio portafogli direttamente a casa. A quel punto sono immediatamente andata al ristorante ‘Sotto le mura’ per ringraziare personalmente le signore così oneste”. E conclude Gabriella: “Un grazie anche ai due giovani agenti municipali (un uomo e una donna) per la solerzia”.



