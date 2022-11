La porchetta della Salumeria di Monte San Savino è la migliore d'Italia. Iacomoni: "Il nostro fiore all'occhiello"

14 novembre 2022 a

La Porchetta cotta a legna della Salumeria di Monte San Savino di Alessandro Iacomoni è stata insignita dei Cinque Spilli dalla prestigiosa Guida Salumi d’Italia come Migliore Porchetta d’Italia. Una grandissima soddisfazione per quello che "consideriamo il nostro gioiello di famiglia. La Porchetta cotta a legna di Monte San Savino - dice la famiglia Iacomoni - è il fiore all’occhiello della nostra produzione, il prodotto che ci lega fortissimamente alle nostre origini e alla tradizione di Monte San Savino", “Un ringraziamento particolare va ai miei genitori - sottolinea Alessandro Iacomoni - da una piccola bottega di paese è partito tutto quello che oggi è diventata la nostra azienda. Ci hanno tramesso la passione e il grande rigore nel rispettare le tradizioni e questo riconoscimento rappresenta anche una ulteriore conferma della bontà del nostro approccio al lavoro. La Porchetta di Monte San Savino è oggi un Prodotto Agroalimentare Tradizionale della Regione Toscana, con regole e protocolli di produzione, ed è un autentico prodotto che valorizza tutto il nostro territorio in quanto gli ingredienti provengono rigorosamente dalla Valdichiana così come rigorosa deve essere la cottura, nel forno a legna. Tutto questo ne fa un prodotto non replicabile al di fuori della Valdichiana. Ringrazio inoltre tutti i nostri collaboratori, senza di loro non sarebbe stato possibile il raggiungimento di questo riconoscimento.”

