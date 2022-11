Arezzo, controlli anti movida. Venti multe in tre settimane

Francesca Muzzi 15 novembre 2022 a

a

a

Controlli anti movida da tre settimane. Agenti in borghese vigilano per il centro storico di Arezzo e i risultati, stando alle dichiarazioni dei residenti e di Confesercenti: “Si cominciano a vedere”. Sono sabati dal sapore diverso quelli che si respirano sulle strade della movida aretina. Da piazza della Badia, luogo più esposto e sempre al centro di episodi di microcriminalità e atti vandalici, fino alle Logge del Grano. Praticamente tutto il centro storico. “Da tre settimane - racconta il comandante della Municipale, Aldo Poponcini - ci sono i nostri agenti che stanno facendo controlli in borghese. Siamo praticamente divisi tra tutte le strade che in questi mesi sono stati al centro di episodi poco edificanti”. E tutto questo grazie alla tenacia dei residenti, soprattutto quelli di piazza della Badia, che si sono uniti nel comitato Spazioalcentro proprio per fare fronte ai vari atti vandalici e quanto altro che hanno imperversato. “In questi mesi abbiamo mandato video, mail e quanto è stato in nostro possesso alla polizia Municipale per cercare di contrastare i fenomeni legati alla movida - sottolineano i residenti della Badia - Considerato quello che stanno facendo i vigili con questi controlli che sono iniziati da qualche settimana, pensiamo che ci siamo riusciti o, per meglio dire, siamo sulla buona strada affinché la situazione più che cambiare, possa migliorare”. In queste tre settimane: “Abbiamo multato circa una ventina di persone - dice Poponcini - C’è soprattutto gente che urina sui portoni e altre azioni contro il decoro. Le multe sono state di 200 euro ciascuna”. Tra i multati, qualcuno ha pensato bene anche di scriverlo sui social, come ha fatto un ragazzo: “ho preso una multa da 200 euro per avere urinato dietro piazza della Badia - ha scritto - Mi lamento del fatto che magari ci sono persone che spacciano e io per un semplice bisogno fisiologico (non sapendo dove andare, data la non presenza di bagni pubblici) ho preso una multa così salata”. “Le regole sono regole - replica Poponcini - e devono essere rispettate da tutti”. “Tra l’altro - specifica - da qualche settimana sono tornati in funzione anche i bagni pubblici di piazza del Popolo e quindi non sono giustificati, ma direi mai lo sono, gesti come quelli che vediamo e che abbiamo visto durante i sabati della movida”. I numeri dunque parlano, come detto, di venti verbali, dieci dei quali solo nella giornata di sabato. E i controlli continueranno e andranno avanti. “Abbiamo notato - proseguono i residenti di piazza della Badia - anche una maggiore solerzia per quanto riguarda la pulizia sulle strade il giorno dopo. Certo è che siamo soddisfatti che le nostre esigenze di residenti siano state soddisfatte con questi controlli della Municipale”. E la stessa sensazione che qualcosa sta cambiando arriva anche da Confesercenti che proprio alla fine dell’estate aveva puntato il dito soprattutto su piazza Risorgimento e San Jacopo, prese di mira, da vandali soprattutto nel fine settimana. Sporcizia e quanto altro che costringevano i commercianti, la mattina seguente a ripulire il tutto. “La situazione è migliorata”, dice il direttore di Confesercenti, Valeria Alvisi. “Abbiamo notato che c’è una maggiore attenzione sia sul fronte dei controlli che della pulizia, quindi è importante continuare su questa strada, ma attualmente possiamo dire che, rispetto a prima, la situazione va meglio ed è sicuramente migliorata”. E, come detto, i controlli degli agenti in borghese continueranno anche nei prossimi sabato, quando, tra l’altro, dal 19 novembre, prenderà il via la Città del Natale. Dalle 14 di sabato ricomincerà anche la zona pedonale che andrà avanti per tutto il periodo delle festività fino a gennaio.

