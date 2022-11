Arezzo, stop del Garante della privacy agli occhiali-telecamera per i vigili urbani

Marco Antonucci 15 novembre 2022 a

Stop del Garante della privacy ai super occhiali dei vigili urbani di Arezzo. Per il momento dovranno rimanere spenti gli speciali visori dotati di telecamere ad alta risoluzione capaci di leggere automaticamente i dati dei veicoli e i documenti degli utenti. Una dotazione innovativa per la Polizia Municipale che era stata presentata nei giorni scorsi e che, a distanza di meno di una settimana, deve fare i conti con la decisione del Garante per la protezione dei dati personali che ha annunciato di aver aperto una istruttoria. Palazzo Cavallo è già al lavoro per rispondere alle osservazioni mosse dall’authority, come conferma il comandante della Municipale, Aldo Poponcini: “Stiamo lavorando, stiamo raccogliendo tutta la documentazione che invieremo al Garante”. D’altronde c’è ancora tempo, visto che l’entrata in servizio dei nuovi dispositivi era prevista per il prossimo primo dicembre. La comunicazione è partita lunedì 14 novembre dagli uffici del Garante che ha acceso un faro sui cosiddetti sistemi di videosorveglianza intelligente. Sotto la lente c’è finito anche il Comune di Lecce che ha annunciato l’avvio di un sistema che prevede l’impiego di tecnologie di riconoscimento facciale. Diverso è il caso aretino anche se sempre di videosorveglianza si tratta. “Il Garante” si legge in una comunicazione diramata dalla stessa Autorità che si occupa della protezione dei dati personali, “ha avviato un’istruttoria nei confronti del Comune di Arezzo dove, a partire dal primo dicembre 2022, è prevista la sperimentazione di ‘super occhiali infrarossi’ (che rileverebbero le infrazioni del numero di targa e, collegandosi ad alcune banche dati, nazionali, sarebbero in grado di verificare la validità dei documenti del guidatore). L’Autorità ha messo in guardia dall’uso di dispositivi video che possano comportare - anche indirettamente - un controllo a distanza sulle attività del lavoratore e ha invitato al rispetto delle garanzie previste dalla disciplina privacy e dello Statuto dei lavoratori”. “Anche il Comune di Arezzo” si legge ancora nella comunicazione diramata ieri dal Garante, “dovrà fornire copia dell’informativa che sarà resa agli interessati, sia cittadini a cui si riferiscono i veicoli e sia personale che indosserà i dispositivi, e la valutazione d’impatto sul trattamento dei dati che li riguarda”. I super occhiali erano stati presentati alla città nei giorni scorsi come uno strumento a garanzia della sicurezza sulle strade e del controllo del territorio. Il dispositivo si chiama laBGlasses, sistema costituito da un occhiale dotato di visore e di telecamere ad alta risoluzione ideato per riconoscere e leggere automaticamente i dati dei veicoli e i documenti degli utenti. Occhiali speciali che grazie a un software consentono l’accesso alle principali banche dati e l’acquisizione in tempo reale delle informazioni richieste, impresse direttamente sul visore oculare. Presentato come un progetto pilota in grado di “rivoluzionare” l’operatività degli organi di polizia nella attività di controllo del territorio, adesso dovrà rimanere in stand by e superare “l’esame” del Garante della privacy.

