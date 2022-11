L'Arezzo blinda Giovannini: il direttore generale firma per altri tre anni

Riccardo Buffetti 16 novembre 2022 a

Un segno importante per il futuro dell’Arezzo è giunto nella serata di ieri: la società amaranto ha comunicato di aver raggiunto l'accordo per il rinnovo di contratto - per tre anni - con l’attuale direttore generale e responsabile dell’area tecnica, Paolo Giovannini. Inoltre, Giovannini entrerà, a partire dal prossimo consiglio di amministrazione, a far parte del consiglio di amministrazione dell’Arezzo, che sarà quindi composto dal presidente Guglielmo Manzo, dall'amministratore delegato Sabatino Selvaggio, dall’avvocato Remo Cordisco e dal dg Paolo Giovannini. Positive e sincere le parole del presidente Guglielmo Manzo: “Voglio ringraziare Paolo, con il quale in pochi mesi dal suo arrivo ho potuto stringere un legame di collaborazione forte e sincero apprezzandone le doti umane e la professionalità. Lo ringrazio inoltre per accettato l'offerta di rinnovare e allungare il suo legame con l'Arezzo, dando ulteriore prova di quelle che sono le intenzioni della società. Tale scelta conferma quanto era stato illustrato nel corso della conferenza stampa dello scorso 28 settembre, ovvero rendere l'Arezzo ancor più solido e strutturato per favorire la crescita del club e il raggiungimento degli obiettivi che ci siamo prefissati fin dall’ingresso di Giovannini nell'organigramma del Cavallino”. Precisa Giovannini che quanto anticipato “sarebbe accaduto in caso di vittoria del campionato. Il fatto che la proprietà non abbia voluto attendere il termine della stagione, ma abbia deciso fin da ora di estendere la sua fiducia nei miei confronti, mi rende orgoglioso perché credo che abbia riconosciuto le mie qualità non solo sportive, ma anche nella gestione del club, per perseguire l’obiettivo che ci siamo prefissi, ovvero il ritorno tra i professionisti”. Smaltita la delusione per non aver trovato la vittoria contro il Montespaccato nello scorso weekend, l'Arezzo torna in campo in una doppia seduta di allenament: alle 10 e alle 14.15. Al lavoro presente tutta la squadra all'infuori di Risaliti, che rimarrà fermo a causa dell'operazione al menisco fino a dicembre. Nel frattempo, la società del Cavallino aprirà ufficialmente la prevendita per la partita casalinga contro il Grosseto in programma domenica 20 novembre alle 14.30 al "Città di Arezzo", questo pomeriggio. Intanto è ufficiale il divieto di vendita dei biglietti ai tifosi del Livorno per la trasferta di Piancastagnaio dopo i fatti accaduto contro l’Arezzo. Anche i labronici, come i supporter amaranto la scorsa domenica, dovranno rinunciare a seguire la propria squadra. Encomiabile il gesto dei giocatori dell’Arezzo, che contro il Montespaccato sono scesi in campo con una maglietta, indossata sotto la divisa ufficiale, che recitava “per i tifosi amaranto, per chi è sempre al nostro fianco”.

