Arezzo, Francesco Macrì ai giudici: "Io presidente di Estra con pareri legali e condivisione. Su Coingas non imposi scelte a Staderini"

Fierezza e convinzione. Francesco Macrì non si era mai visto prima di ieri alla Vela. Sul suo ruolo di presidente di Estra messo in dubbio dalla giustizia amministrativa e da quella penale, con decisione ha detto ai giudici: “Ma è possibile che tanti soggetti territorialmente e politicamente diversi, per sopportare e supportare la mia nomina, abbiano messo a rischio una grande società che fattura un miliardo l’anno, incappando nella nullità dell’atto? Anche la parvenza di dolo non esiste”.

Indicato nelle carte dell’accusa come figura apicale di Estra in virtù di un abuso d’ufficio in origine, in violazione della legge, nonché ispiratore del peculato quale figura dominante e preponderante tra Estra e Coingas, Macrì ha cercato di rovesciare la trama della narrazione. “Sono innocente”. In piedi dinanzi al collegio giudicante ha detto: “Ho avuto l’onore di guidare per sette anni Estra, una grande azienda che durante questo periodo è passata da 12esima a quinta utility italiana. Non mi sono risparmiato. Il mio focus era Estra, non altro”.

Era capogruppo di Fratelli d’Italia dopo la prima vittoria di Ghinelli del 2015 quando si prospettò, nel 2016, la possibilità di un avvicendamento alla guida di Estra. “Si consolidò l’idea che io potessi essere un buon candidato”. Ma il rischio di sbattere sulla Legge Severino c’era e fu lui stesso a sollevarlo. “Come soggetto legittimamente interessato”, racconta in aula, si prese la briga di consultare esperti e “individuai nell’avvocatessa Simona Rostagno di Torino colei che poteva esprimersi”.

La giurista disse che sì, si poteva conferire l’incarico anche ad un consigliere comunale, trattandosi Estra di partecipata di secondo livello non in controllo pubblico. Una holding. “Perché non le dissi subito che esponevo il caso per me? Per non influenzarla”, dice Macrì, con accanto l’avvocato Gaetano Viciconte che porterà il suo caso in Consiglio di Stato (come del resto faranno Estra, Coingas e Comune). Il parere Rostagno arriva dunque a Coingas e al Comune, si va in assemblea e Macrì entra nel cda di Estra.

“A Prato (sede della spa nata da Consiag, Coingas e Intesa ndr) ci dissero che non avevano neanche bisogno del nostro parere, ne avevano altri” a sostegno della legittimità dell’operazione. E l’emissione dei bond aveva parificato Estra ad una quotata in Borsa. Gli obblighi tipici dell’ente pubblico non erano considerati vincolanti per una società che vende gas e luce che altrimenti neanche riuscirebbe ad operare sul mercato. Sulle deleghe ricevute: all’inizio solo quelle civilistiche, potenziate in una seconda fase. Ma, afferma, con un minimo budget (lo 0,01 del bilancio di Estra) e importo lontano, dice, dai 500 mila euro attribuiti dall’accusa. E tutto avveniva sempre in un contesto decisionale, in filiera, con i vari organismi della spa.

“E anche per la sponsorizzazione della Fiorentina, che feci con convinzione pur soffrendo come juventino (stemperando il clima ndr.) io posi la firma ma al termine di tutto un percorso”. Infine, sul rapporto con l’avvocato Pier Ettore Olivetti Rason: “L’ho conosciuto in passato per un recupero crediti per un’azienda di cui ero manager, così quando in Coingas l’amministratore Staderini ebbe un problema con la banca dove lavorava come dipendente, lo accompagnai da lui: si sono conosciuti e si sono scelti. Mai mi sono intromesso nella dinamica tra Coingas e Studio Rason” conclude Macrì, che respinge la parte di manovratore delle consulenze incriminate. E dopo l’udienza rincara la dose: “Staderini era grandicello per fare scelte e proposte all’assemblea”. L’ex amministratore è stato condannato in abbreviato, qui partita in corso.

