Arezzo, l'avvocato Pasquini in aula: "Consulenze Coingas congrue. Mi sentii offeso da chi dubitava della mia relazione e dissi parole salaci"

Paziente, meticoloso, preciso ed esauriente, l’avvocato Stefano Pasquini apre il suo notebook e con un pacco di fogli accanto - le famose consulenze - squaderna le dichiarazioni spontanee. Un nome, quello di Pasquini, che è una garanzia in campo di diritto amministrativo ad Arezzo e non solo, benvoluto e stimato da destra a sinistra, ma qui deve difendersi dall’accusa di favoreggiamento del peculato.

Con a fianco l’avvocato Corrado Brilli spiega al tribunale in cosa consisteva l’incarico affidatogli da Scortecci, amministratore di Coingas subentrato a Staderini: dare una valutazione di “congruità” di quegli incarichi, già pagati da Coingas, su esplicita e urgente richiesta del collegio sindacale. Quindi non doveva pronunciarsi sulla utilità e l’effettività delle consulenze, ma sull’impatto economico se corretto o no. La risposta, dopo una ventina di giorni senza risparmio di energie, in quella primavera agitata del 2019, fu positiva. Dovette analizzare 61 documenti, dell’avvocato fiorentino Olivetti Rason e del commercialista Cocci.

“Rimasi colpito dalla rilevanza delle somme, inusuali, ero stato consulente di Coingas per cifre molto inferiori”, dice, “e per questo mi sono lasciato andare a commenti salaci”. Invita i giudici a distinguere tra il Pasquini uomo e il Pasquini avvocato, ad interpretare le intercettazioni. A partire da quella degli asini che volano, che gli viene attribuita (lui non ricorda) da calare in un contesto di esasperazione. Nulla di più. Non certo da usarla contro, come a dire che preparava una relazione già scritta. Era arrabbiato, usò una iperbole a fronte di una documentazione ancora incompleta. Mentre Cocci gli mise tutto subito a disposizione, ebbe il suo da fare per ricevere carte da Rason. Il tempo stringeva.

Gli mancava il valore delle pratiche, da ponderare, e da commisurare con le tariffe e le fatturazioni. Dette il parere positivo: la cifra era giusta (come confermato da Ernst & Young) dopo che Olivetti Rason aveva ricompreso 32 delle 37 pratiche nelle prime cinque, altrimenti se avesse chiesto altri soldi avrebbe sforato. Nella sua valutazione, Pasquini ritenne anche giusto che Coingas non si attenesse al codice degli appalti in quanto organismo, sostiene come altri, non di diritto pubblico. E alla fine? In una riunione sembrava tutto risulto: Minetti, del collegio sindacale, “disse che i problemi con la relazione erano risolti”. Tre giorni dopo fecero marcia indietro.

“Mi sentii molto offeso: nessuno mi aveva contattato e nessuno spiegava per quale motivo la relazione non andava bene. Mi dissero solo che non era opportuno avallarle, era meglio prenderne le distanze. Ma io ne ero convinto. Si adombrava che io non fossi “terzo”, cosa che mi fece molto arrabbiare ed è per questo che in una telefonata all’assessore Merelli dissi: ‘metteteli nel libro nero’. Parlai anche di gravità inaudita e che potevo denunciarli”. Infine la sottolineatura: “No ho percepito una lira per questa attività che mi ha fatto venire la bile”. Il 29 novembre in aula la voce dell’avvocato Pier Ettore Olivetti Rason. Dichiarazioni spontanee. Poi il 20 e 21 gennaio le conclusioni e quindi la sentenza dei giudici Filippo Ruggiero, presidente, Giorgio Margheri e Isa Salerno, per gli undici imputati

