Arezzo, madre uccisa soffocata con cuscino: trenta giorni per stabilire se il figlio omicida è capace di intendere e di volere

Il 21 dicembre si saprà se Manuele Andreini era capace di intendere e di volere quando nella notte tra il 13 e il 14 ottobre ha soffocato la madre 85enne con un cuscino stretto al volto, mentre dormiva in camera da letto della casa di Calbenzano nel comune di Subbiano.

Per quella data è prevista la consegna della relazione del dottor Massimo Marchi, incaricato dal giudice Stefano Cascone per l’esame psichiatrico con valore di incidente probatorio. Marchi, che ha già iniziato a svolgere l’accertamento, dovrà concludere anche sull’attuale condizione dell’uomo, sulla sua pericolosità sociale e la capacità di partecipare ad un processo.

Andreini è accusato di omicidio volontario e si trova rinchiuso in una sezione sanitaria del carcere di Sollicciano. Il responso della perizia ha una duplice valenza: da un lato decide il percorso giudiziario dell’uomo, se è processabile e condannabile oppure no, quindi si tratta di persona malata e da seguire. E ancora: se deve stare in una prigione o invece in una Rems, residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza. Fu lui stesso alle prime ore del 14 ottobre a chiamare i carabinieri dicendo di aver ammazzato la madre. La signora Assunta giaceva sul letto, sorpresa nel sonno. Nessun litigio, pare, la sera prima. E nessun movente per l’omicidio. Piuttosto sembra che Andreini, operaio metalmeccanico, con alcuni disturbi psichici, avesse interrotto la cura che doveva seguire per tenere sotto controllo i suoi problemi. Anche in passato aveva avuto un momento di aggressività quando non si curava. Il 48enne era all’udienza per il conferimento dell’incarico al dottor Marchi, presenti il pm Francesca Eva, l’avvocato Francesco Maria Vanni Gusmano che difende l’omicida (ha nominato la dottoressa Traverso come perito di parte) e l’avvocato Paolo Romagnoli che assiste le due figlie della vittima, parti civili.

