Arezzo, fallimento Del Tongo: per cda e revisori messa alla prova dopo transazione con curatela, ex direttore a giudizio per una cucina

La coda giudiziaria al doloroso fallimento dell’azienda Del Tongo prosegue e ieri ha fatto registrare un nuovo step. I tre membri dell’ex consiglio di amministrazione e i sindaci revisori hanno formalmente chiesto la sospensione del processo attraverso lo strumento della messa alla prova. Possono farlo dopo essersi accordati con la curatela fallimentare con una transazione economica rispetto alla cifra che era contestata (intorno ai 6 milioni di euro) relativa ad una posta passiva che, secondo l’accusa, non era stata dichiarata.

Il reato di bancarotta semplice permette di accedere alla messa alla prova e la richiesta formulata dagli avvocati Osvaldo Fratini, Stefano Tenti e Filippo Alberti, per i revisori, Luca Berbeglia e Laura Bonifazi per la famiglia Del Tongo, è stata recepita dal pm Julia Maggiore e ricevuta dal giudice delle indagini preliminari Stefano Cascone. In una prossima udienza sarà messo nero su bianco il programma di attività da svolgere, solitamente un impegno attivo nel volontariato e nella solidarietà: una messa alla prova, appunto, al termine della quale in caso di percorso completato positivamente, viene dichiarato estinto il reato. Il passaggio di ieri arriva dopo la tribolata vicenda economica e finanziaria della storica azienda delle cucine componibili e dei mobili, che la famiglia Del Tongo ha creato negli anni Cinquanta, portato avanti con genialità e passione dal boom economico in poi e cercato di salvare dalle tempeste dei mercati moderni e da certe sventure improvvise, come la caduta del regime libico che polverizzò importanti commesse di lavoro con relativi investimenti fatti nello stabilimento di Tegoleto.

Stabilimento che questa estate è stato rilevato da un gruppo di imprenditori aretini che, separatamente, intendono rivitalizzarlo con iniziative che possono portare anche occupazione.

Dopo il fallimento (2018) la curatela aveva sollevato anomalie sulla procedura svolta nel corso della crisi aziendale, con una posta di debito non dichiarata in virtù della quale si ottenne il via al possibile concordato in continuità, iter che poi non dette i frutti sperati. La procura di Arezzo ha individuato gli estremi per aprire un fascicolo intorno all’ipotesi di reato della bancarotta semplice a carico del cda, con membri della famiglia, e contro i revisori. I legali hanno raggiunto nei mesi scorsi un’intesa con la curatela e l’accordo economico ha chiuso la questione. Resta ora da mettere a punto la messa alla prova.

Per quanto riguarda l’ex direttore generale dell’azienda, accusato di bancarotta fraudolenta per distrazione, è stato scelto il processo con rito abbreviato. In questo caso il manager viene accusato per aver preso dal patrimonio della ditta una cucina, di un certo valore, con il celebre marchio. Marchio che si è aggiudicato all’asta Kico, azienda di Teramo che opera nell’arredamento made in Italy.

