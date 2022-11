Arezzo, morto a Dubai: autopsia e compagna indagata. Lei: addolorata e fiduciosa. Aveva 44 anni, deceduto dopo una cena. Esposto

Luca Serafini 17 novembre 2022 a

Nelle foto sui social lui e lei sorridono insieme sotto il sole di Dubai: spiagge, viaggi, mazzi di rose. Ma il 30 ottobre la favola si è spezzata all’improvviso, con la morte di Marco Mazzeschi, 44 anni, imprenditore aretino del settore lavanderie. E la sua compagna ora si trova indagata dalla Procura di Arezzo che ha aperto un fascicolo (ipotesi omicidio preterintenzionale) per fare piena luce sulle circostanze del decesso e fugare ogni dubbio. Un atto tecnico dovuto, l’avviso di garanzia, che non significa affatto colpevolezza, ma mette nella condizione di difendersi. L’autopsia, eseguita martedì, dovrà confermare se si è trattato davvero di infarto fulminante o se c’è altro.

A Dubai le autorità locali e il consolato non hanno eccepito nulla di sospetto, ma lì l’esame autoptico non è stato effettuato. A trovare senza vita Mazzeschi fu la compagna, quarantenne aretina che fa la spola con gli Emirati Arabi Uniti per lavoro. Si occupa di trading. Ospitava Marco nella sua casa e la sera prima, raccontò al Corriere ad inizio novembre, avevano partecipato ad una cena assieme a dei soci in affari. Nella notte, alzatasi per bere, lo trovò disteso sul tappeto, ormai morto, anche lui era sceso al piano di sotto ma non era risalito. Impossibile ogni tentativo di soccorso o manovra di rianimazione. Intervennero polizia e sanitari.

Per la famiglia Mazzeschi fu una notizia devastante: l’uomo non soffriva di alcun disturbo e godeva di buona salute. Aveva raggiunto l’amica, anzi di più, a Dubai e il soggiorno avrebbe perfino potuto preludere al matrimonio. Del rimpatrio della salma si occupò il Ministero degli Esteri e una volta tornato ad Arezzo il corpo di Marco Mazzeschi, nonostante il funerale celebrato il 7 novembre, non è stato sepolto. Un esposto presentato alla Procura da un familiare ha infatti sollecitato l’effettuazione degli esami che a Dubai non sono stati eseguiti sugli organi e sui tessuti. Il pm Emanuela Greco ha affidato l’incarico al professor Mario Gabbrielli, del dipartimento di medicina legale di Siena, dove si è svolto l’esame comprensivo dei prelievi per gli approfondimenti tossicologici.

Sessanta giorni di tempo per restituire al magistrato le risposte sulle esatte cause della morte: se decesso naturale o indotto. Esternamente il corpo non presenterebbe segni riconducibili a traumi accidentali o di altra natura, né fratture, lividi, ecchimosi. Un arresto cardiaco. Ma da cosa è stato originato? Un malore naturale e fatale, o può aver influito qualche sostanza? Per consentire questo accertamento irripetibile, il pm ha iscritto nel registro degli indagati la donna che condivise con Mazzeschi le ore precedenti alla morte e che fece il ritrovamento del cadavere.

La compagna, che in questo periodo ha esternato tutto il suo dolore sui social, ha nominato come difensore l’avvocato Giovanni Pascone di Roma, con il medico legale Marco Di Paolo consulente di parte. La famiglia Mazzeschi è invece seguita dall’avvocato Stefano Buricchi con l’intento di comprendere cosa possa essere accaduto a Marco a tanti chilometri di distanza, nel pieno della vita, apparentemente senza alcun problema. L’ipotesi di reato formulata dalla procura è l’omicidio “preterintenzionale”, la forma più tenue dell’omicidio volontario, quando il delitto va oltre quella che poteva essere stata l'intenzione del colpevole. Ma nel caso specifico occorre andare con i piedi di piombo: mancano elementi per una ricostruzione dei fatti e per attribuire responsabilità.

Il primo passo al di là delle congetture è capire di cosa è morto Mazzeschi, persona eclettica, conosciuta in città per la sua passione per lo sport, la cronaca (aveva collaborato con la testata Arezzo Notizie) e il cinema. L’indagata - in questa fase assolutamente preliminare omettiamo le generalità - si dichiara favorevole a ogni tipo di approfondimento: addolorata ma serena e fiduciosa nell’esito dell’inchiesta.

