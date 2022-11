Furti, task force sicurezza in Valtiberina: 13 pattuglie impegnate. Trovati arnesi da scasso, due denunce. Alcol, 6 patenti ritirate

17 novembre 2022 a

a

a

Dopo l'ondata di furti dei giorni scorsi, in abitazioni private ed esercizi pubblici, task force sicurezza nella Valtiberina Toscana. I Carabinieri di Sansepolcro hanno rafforzato la vigilanza su tutto il territorio, in particolare nelle ore successive all’imbrunire, tale dispositivo proseguirà possibilmente anche nelle prossime settimane. Impegnate fino a 13 autoradio tra Sansepolcro, Anghiari, Monterchi e Pieve Santo Stefano e tutte le zone limitrofe che più sono state bersaglio di furti nell’ultimo periodo. Hanno dato manforte ai militari biturgensi i colleghi di altre zone.

Anche la Statale E45 che collega con Umbria e Romagna è stata posta sotto massima attenzione: le esperienze passate hanno insegnato che non è infatti raro che quella strada venga utilizzata da malfattori, provenienti soprattutto dall’area romana, che approfittano dell’assenza di caselli autostradali.

Nel cuore della notte, una delle 67 macchine fermate è stata trovata con a bordo diversa attrezzatura da scasso, tra cui una smerigliatrice angolare con dischi per il taglio del ferro, un piede di porco, giraviti, pinze, ma anche un passamontagna e dei guanti da lavoro. Nessuna spiegazione sono stati capaci di dare i due quarantenni provenienti da Prato, che quindi si sono visti sequestrare tutto per essere denunciati all’autorità giudiziaria.

Ma non solo: l’obiettivo del servizio della notte tra mercoledì e giovedì era anche quello di contrastare il fenomeno della guida in stato di ebbrezza alcolica e anche in questo caso i controlli hanno - purtroppo - dato esito positivo, in tutti i sensi, confermando che sono in molti a mettersi alla guida dei veicoli dopo aver bevuto: ben 6 le patenti ritirate ad altrettanti conducenti, alcuni neo patentati, a causa di un tasso alcolemico troppo alto e rilevato grazie all’utilizzo dell’alcoltest, mentre altri 3 utenti della strada sono stati trovati in possesso di hashish e spinelli, scatterà per loro la procedura amministrativa prevista.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.