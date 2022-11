Medioetruria, raccolte dal Comitato 5.900 firme per la stazione alta velocità

Marco Antonucci 17 novembre 2022 a

a

a

Corre la petizione per Medioetruria: sta per sfiorare le 5.900 adesioni la raccolta firme organizzata dal Comitato Sava per chiedere la realizzazione di una stazione dell’alta velocità nell’Aretino. Un deciso balzo in avanti che in pochi giorni ha visto passare le firme raccolte da 5.700 alle 5.882 registrate mercoledì 16 novembre. Ovviamente grande è la soddisfazione del presidente Matteo Galli, del segretario Domenico Alberti e di un direttivo che, nel giro di pochi mesi, ha visto salire i componenti agli attuali 32, segno tangibile di un sempre maggiore coinvolgimento in questa iniziativa che, del tutto apolitica, punta alla realizzazione di uno scalo ferroviario che, sostengono i volontari del Comitato, sarebbe di fondamentale importanza per lo sviluppo del territorio. Se la raccolta firme sulla piattaforma social change.org viaggia spedita, corrono di pari passo anche le altre iniziative che da mesi vedono impegnati i componenti del Comitato, tra incontri istituzionali e nelle scuole, volantinaggi e momenti informativi nelle piazze. Per due domeniche, il 20 novembre e il 18 dicembre, una postazione del Comitato sarà presente in piazza San Michele ad Arezzo, nel bel mezzo del flusso di visitatori che, in quei giorni, affolleranno la Città del Natale. E mentre si stanno mettendo a punto nuove iniziative con gli studenti delle scuole superiori del capoluogo e si attende una risposta dalla Regione Umbria, destinataria di più di una richiesta di incontro da parte di Galli e Alberti, è invece ormai alle porte l’importante confronto con l’assessore regionale alle infrastrutture Stefano Baccelli. Una delegazione del Comitato Sava sarà ricevuta lunedì o martedì (la data è ancora da ufficializzare) in Regione. Saranno simbolicamente consegnate all’assessore le ormai quasi 5.900 adesioni fino a oggi raccolte dalla petizione, ma soprattutto sarà il momento per presentare le proposte elaborate in questi mesi dal Comitato che chiede la realizzazione di una stazione dell’alta velocità nell’Aretino. In particolare quello studio elaborato dall’ingegner Andrea Spinosa per CityRailways che indica in Rigutino la migliore localizzazione per ospitare la infrastruttura. Pesano i numeri del possibile bacino d’utenza e la possibilità di uno scambio ferro-ferro, visto che nell’area sud alle porte di Arezzo le due linee, lenta e direttissima, corrono parallele a meno di cento metri di distanza l’una dall’altra. Il confronto - e il dibattito - è aperto da tempo su quattro possibili luoghi candidati a ospitare una stazione ferroviaria per l’alta velocità. Oltre a Rigutino, ci sono Terrarossa (sempre alle porte di Arezzo) e poi Creti-Farneta nel Cortonese e Montallese-Tre Berte in provincia di Siena. Ma, come ricordato nei giorni scorsi dall’assessore Baccelli al Corriere di Arezzo, prima del confronto sul luogo è necessario che arrivi il via libera alla realizzazione da parte di Ministero delle Infrastrutture e Rfi.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.