Le Mirage addio, la discoteca diventerà un supermercato

Le Mirage, la mitica discoteca di Monte San Savino, diventerà un supermercato. Ceduta la proprietà del capannone e del parcheggio antistante, in totale oltre 6mila metri, a una società italiana che ne farà un nuovo spazio commerciale. Così tra qualche mese questo sito “storico” per tanti giovani di Arezzo e provincia, ma anche della Valdichiana senese e di parte dell’Umbria, diventerà qualcosa di completamente diverso.

Via la pista, via la consolle, via le luci che avevano reso celebre uno dei locali più belli e frequentati del centro Italia.

La discoteca era chiusa dal 2018, la vecchia proprietà aveva più volte valutato pro e contro di una riapertura. Alla fine la scelta più dolorosa ma necessaria è stata quella di venderla. La posizione invidiabile, accanto all'autostrada, ha favorito l'interesse di nuovi investitori che ne faranno però uno spazio esclusivamente commerciale. Addio dunque al punto di riferimento del by night per un nuovo corso con un supermercato che da qui a breve aprirà le sue porte. Per Tito Ghezzi uno degli storici proprietari questo passaggio costituisce un dolore ma anche la consapevolezza che la scelta era necessaria. L'annuncio lo ha dato lui stesso con un post articolato su facebook dove scorrono anche le immagini del mitico ritrovo di tanti giovani. E' lui stesso a riprendere Le Mirage, in un percorso sulle ali della memoria, della nostalgia e anche della commozione.



