Arezzo, stalking sulla vicina di casa con appostamenti e inseguimenti: condannato pensionato

18 novembre 2022 a

a

a

La seguiva o la anticipava come un’ombra: appostamenti e inseguimenti con l’auto. Un uomo di 74 anni è stato condannato per stalking ai danni della vicina di casa, una signora cinquantenne. I fatti, ambientati in un centro della provincia, si riferiscono al periodo che va dal 2018 al 2021. Esasperata da quel pressing, la donna fece denuncia.

Ne è nato un procedimento penale sul quale ieri il giudice del tribunale di Arezzo, Filippo Ruggiero, ha emesso la sentenza di primo grado. Colpevole, un anno di reclusione. Il pensionato, a quanto emerso nel dibattimento, aveva preso di mira la vicina e non le dava tregua. Nonostante entrambi fossero sposati e conducessero le rispettive vite su binari diversi, il settantenne aveva cominciato a spuntare nei luoghi dove la donna si recava. Un incubo. Un’ossessione.

All’imputato erano contestate condotte “reiterate” nella forma prevista dal reato: atti persecutori. Tali da generare nella vittima uno “stato d’ansia” e a farle cambiare le consuete abitudini di vita. La donna era parte civile con l’avvocato Fabio Appiano, l’imputato era difeso dall’avvocato Domenico Nucci. Fissato un risarcimento di tremila euro.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.