Arezzo, l'attaccante del Napoli Osimehn saluta i tifosi del ristorante pizzeria

Riccardo Buffetti 18 novembre 2022

Curioso episodio che ha visto coinvolto il Ristorante – Pizzeria “Miva” di Arezzo. Nella pagina Facebook del locale situato in San Lorentino è stato pubblicato un video in cui l’attaccante del Napoli, Victor Osimehn, saluta la struttura aretina. “Ciao Miva di Arezzo” dice il giocatore che già in questa stagione, oltre al primo posto in Serie A con la formazione partenopea, ha segnato ben nove reti in undici presenze, per un complessivo di 33 da quando veste la maglia del Napoli. Di pronta risposta il ringraziamento dei gestori della struttura, tifosi del Napoli, nel testo del post: “Un grandissimo Victor Osimhen ci ha fatto un bel regalo inviandoci il suo saluto!!! Vai avantiii … e facci sognare”. Il centravanti sta osservando il break dal campionato per via dei Mondiali ai quali anche la Nigeria non partecipa.

