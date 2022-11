Arezzo, da Giorgia Meloni auguri alla giovane di Pieve Santo Stefano che si è laureata e poi ha partorito

Carlo Stocchi 18 novembre 2022 a

Ha fatto impazzire il web la notizia e la foto che ha visto protagonista una ventiquattrenne di Pieve Santo Stefano, Barbara Santoro, che prima si è recata all'università di Perugia a sostenere la tesi per diventare dottoressa in Servizi sociali e poi, al termine della discussione e della proclamazione, è corsa all'ospedale di Città di Castello, dove ha partorito in piena notte. Insieme alla giovane mamma c'era Davide il padre della piccola Vittoria, che ha potuto così stringere a sé la neonata e la sua compagna. A commentare l'immagine della neomamma vicino alla figlia, anche il presidente del consiglio, Giorgia Meloni che in un post ha scritto: ''Che immagine meravigliosa. Congratulazioni a questa coraggiosa neomamma per il doppio traguardo. E i miei migliori auguri di buona vita alla piccolina''. In un post anche il Claudio Marcelli, sindaco di Pieve, ha voluto esprimere così gli auguri alla neomamma a nome dell'intera comunità: "Benvenuta Vittoria e abbiamo ora una nuova concittadina che a suo modo ha fatto storia. Quando una nuova vita viene alla luce è motivo di gioia e sempre un segnale di speranza. Tanti auguri di cuore!". La giovane mamma ha avuto un parto naturale, e tutto è andato per il meglio grazie anche all'equipe formata dal ginecologo Lorenzo Cecconi e dall'ostetrica Alessia Tosoni.



