Arezzo, muore a 16 anni dopo malore agli allenamenti della squadra di calcio dell'Arno Castiglioni Laterina

Aveva solo 16 anni ed è morto dopo un malore accusato mentre si allenava nel campo di calcio di Laterina. La tragedia si è consumata nella serata di giovedì 17 novembre tra le 19 e le 21.20. Il ragazzo, M.O., residente a Levanella, in forza alla Juniores dell'Arno Castiglioni Laterina, è caduto a terra nel corso della seduta di allenamento che stava sostenendo insieme ai compagni.

E' stato soccorso con le primissime manovre e sul posto è arrivata l'ambulanza dalla vicina postazione di Montalto. Ad un certo punto il giovane calciatore aveva ripreso conoscenza e parlava. E' stato trasportato all'ospedale San Donato di Arezzo dove i familiari, informati dal club, si sono subito recati. Purtroppo la situazione è poi precipitata e il 16enne è deceduto.

La salma è all'obitorio a disposizione dell'autorità giudiziaria per tutti gli accertamenti. Dolore tra i compagni e nella società di calcio. Il presidente Argante Franci annuncia che l'attività sportiva dalla prima squadra alle giovanili è ferma. Cordoglio da parte del sindaco di Laterina Pergine Valdarno, Simona Neri. Commozione a Levanella, nel comune di Montevarchi, dove il giovane viveva. Il responsabile del settore giovanile, Mauro Barbagli, esprime lo sconforto dell'ambiente. Il 16enne giocava come centrocampista ed era da un anno in forza al club. Un'inchiesta della procura dovrà fare piena luce sulle cause del decesso. La società per la quale era tesserato ha il regolare certificato di idoneità all'attività agonistica.

