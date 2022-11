Castiglion Fiorentino, sborsa 360 euro per i biglietti del derby Milan - Inter ma è un imbroglio: denunciato truffatore

18 novembre 2022 a

a

a

Tifoso sborsa 360 euro per l'acquisto di due biglietti della partita di calcio Milan - Inter, messi in vendita da un campano attraverso un sito internet, ma a fronte del pagamento non riceve nulla e l'interlocutore sparisce. Il caso è avvenuto a Castiglion Fiorentino dove i carabinieri della locale stazione hanno denunciato la persona che ha tratto in inganno il cittadino castiglionese. L'ipotesi di reato è la truffa aggravata.

Era la fine di agosto, inizio settembre 2022 quando il venditore dei fantomatici biglietti per il derby, dopo la ricezione del bonifico, si è reso irreperibile e l'uomo vittima del raggiro - ennesimo imbroglio confezionato per vie telematiche - si è quindi rivolto ai militari dell'Arma della stazione di Castiglion Fiorentino per denunciare l'accaduto. I carabinieri hanno avviato gli accertamenti per risalire all'identità del presunto autore della truffa e ricostruire l'accaduto. A conclusione dell'attività di indagine il soggetto individuato come responsabile è stato deferito all'autorità giudiziaria competente.

Per la cronaca la partita Milan - Inter giovata il 3 settembre terminò con la vittoria dei rossoneri per 3 a 2.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.