Arezzo, rinviata per maltempo l'inaugurazione della Città del Natale. Appuntamento al 20 novembre

19 novembre 2022

Niente taglio del nastro per la Città del Natale. E' stato rinviato a domenica 20 novembre a causa delle cattive previsioni meteo. E dunque tutti rinviato alle ore 16 del 20 novembre, sempre al Prato. La Fondazione Arezzo Intour precisa che le attrazioni della manifestazione sono comunque aperte e in regolare funzione da oggi sabato 19 novembre. Quella del 2022 non sarà solo un’edizione meno energivora, ma anche più sicura ed inclusiva. Durante i giorni della manifestazione, saranno allestite due postazioni di pubblica assistenza, una ubicata al Prato che servirà sia le attrazioni del Prato che quelle della Fortezza e una in Piazza Grande presso lo Iat di Arezzo Intour alle Logge Vasari. Gli operatori coinvolti saranno cinque per ciascun turno. La Fondazione Arezzo Comunità infatti, ha realizzato un coordinamento che grazie alla collaborazione tra Croce Bianca, Croce Rossa e Misericordia permetterà non solo di presidiare i luoghi simbolo del Natale aretino con operatori sanitari e volontari ma anche di garantire i servizi dedicati a persone con disabilità per poter vivere al meglio la città con le sue attrazioni, gli spettacoli, i mercatini, le mostre e il grande patrimonio artistico e culturale. “Quella che abbiamo disegnato affiancando la Fondazione Arezzo Intour”, commenta il vicesindaco Lucia Tanti, nonché presidente della Fondazione Arezzo Comunità, “non è solo una risposta puntuale ad una manifestazione che porta ad Arezzo migliaia di turisti e coinvolge un numero straordinario di aretini, ma è anche un modello nuovo di collaborazione coordinata tra tutte le pubbliche assistenze. Il principio è quello di un coinvolgimento che vogliamo sia sempre più armonico e condiviso”. “Sulla viabilità non ci sono modifiche rispetto agli anni passati, solo variazioni,”, spiega il comandante della Polizia municipale, Aldo Poponcini. “Si parte dalle 14 con la chiusura della parte alta della città, la domenica e prefestivi dalle ore 10. Garantito l’accesso ai residenti e la viabilità è prevista per consentire un grande afflusso in Piazza Grande e al Prato. È consentito ai residenti della parte alta della città l’accesso alla Cadorna per i posti garantiti. I camper sono predisposti nel parcheggio sotto la rotatoria di via Tarlati. I visitatori possono sfruttare i parcheggi di via Pietri. I pullman possono essere dirottati al parcheggio delle Caselle”. E per tutta la durata di Città del Natale, Atam propone tariffe scontate e promozionali per la sosta. Si tratta dell’applicazione di uno sconto del 50% sulle tariffe ordinarie della sosta stradale, solo utilizzando l'App Atam Parking, per il pagamento della sosta nei parcheggi su strada (circa 1.500 stalli blu) Atam, escluse le aree di sosta camper e bus turistici per i quali sono messe a disposizione aree di sosta dedicate. Inoltre, dal 12 al 24 dicembre compresi, è prevista una tariffa promozionale di 1 euro al giorno (fino alla mezzanotte), per ciascun ingresso, nei parcheggi multipiano Mecenate (426 posti) e Baldaccio (800 posti).

