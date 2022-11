Arezzo, calciatore morto a 16 anni: malore imprevedibile, niente autopsia. Così le ultime ore di Oussama. Sepoltura in Marocco

19 novembre 2022 a

Un malore imprevedibile e impossibile da contrastare, Oussama Mouhssine è morto a 16 anni per cause naturali e nulla è imputabile a responsabilità di terzi. Aveva rinnovato a ottobre l'idoneità per l'attività sportiva agonistica dopo essere stato sottoposto alle visite complete. E giovedì 17 novembre anche nella fase dei soccorsi al campo sportivo di Laterina e al pronto soccorso dell'ospedale di Arezzo è stato fatto tutto il possibile per salvarlo.

La procura della repubblica di Arezzo, con il magistrato Marco Dioni, alla luce della situazione non ha ravvisato di dover eseguire l'autopsia sul corpo del giovane giocatore di origini marocchine, residente a Levanella di Montevarchi. A causarne il decesso improvviso potrebbe essere stata la dissecazione dell'aorta.

La salma di Oussama, che affettuosamente i compagni di squadra dell'Arno Castiglioni Laterina chiamavano "Osama", resta all'obitorio dell'ospedale di Arezzo e quando gli atti burocratici saranno completati, volontà della famiglia è di portarla in Marocco per la sepoltura. Al ragazzo sarà messa una veste bianca, come vuole la tradizione e la sua religione, ma prima dell'imbarco in aeroporto si dovrebbe tenere ad Arezzo un momento di commiato al quale parteciperanno la società Arno Castiglioni Laterina per la quale militava come centrocampista e gli amici,

Il club gialloblù e la comunità valdarnese. nella quale la famiglia di Oussama è inserita e radicata da tempo si sono strette in un abbraccio commosso e solidale verso i genitori e i fratelli (un maschio e due femmine) del ragazzo. Anche l'Isis di San Giovanni Valdarno che il 16enne frequentava ha espresso cordoglio con i suoi dirigenti e insegnanti.

"E' un momento difficile per noi" ha detto il padre davanti alle telecamere di Teletruria. "Oussama era un ragazzo fantastico, educato, tutti lo piangono. E' stata un cosa improvvisa. Non aveva mai sofferto di niente. E' tornato da scuola, ha mangiato, si è riposato e poi ha preso la borsa con la roba per andare agli allenamenti. Nei giorni scorsi aveva avuto un po' di raffreddore ma nulla di che. Giocava a calcio da quando aveva sei anni. A Montevarchi, poi a Levane e quest'anno a Laterina. Era contento. In questo campionato seguivo le sue partite. Il 7 ottobre ha fatto la visita medica, l'elettrocardiogramma, ed era tutto regolare,"

Giovedì alle 18.30 il sedicenne ha accusato i giramenti di testa, il malessere, il senso di debolezza. Si è fermato, si è accasciato. "Aspettavamo che tornasse, ci hanno telefonato dicendo che era svenuto, siamo andati all'ospedale dove era stato portato in ambulanza: hanno fatto quanto possibile, Il suo destino era questo", dice il genitore facendosi forza. Dopo il malessere il giovane sembrava essersi ripreso, parlava anche se era sofferente. Ma il problema era grave e insormontabile.

I compagni di squadra e l'allenatore Giovanni Guerrini, ex calciatore della Fiorentina, i dirigenti dell'Arno Castglioni Laterina sono addolorati e sgomenti. Il Comitato Regionale Toscana L.N.D., in accordo con la Lega Nazionale Dilettanti, ha disposto un minuto di raccoglimento per tutte le gare, Dilettanti e di Settore Giovanile di questo fine settimana, in ricordo di Mouhssine Oussama, "Un semplice segno per rappresentare la vicinanza del movimento dilettantistico toscano alla famiglia, alla società e a tutta la comunità", si legge in una nota ufficiale. Il club per il quale Oussama giocava come centrocampista ha commentato: "Vogliamo ringraziare la Federazione per la decisione presa, oltre alle Società che in questo fine settimana dovevamo incontrare per aver accettato di rinviare le partite in segno di lutto e come piccolo segno di rispetto verso la Famiglia".

