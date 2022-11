Arezzo, in duecento all'assemblea per dire no ai cattivi odori da Battifolle fino a via Malpighi

Francesca Muzzi 20 novembre 2022 a

a

a

Chiederanno un incontro con Aisa, i cittadini – circa duecento – che venerdì sera si sono riuniti al Circolo di Chiani per discutere del cattivo odore che da molto tempo ormai si riversa sulle zone di Battifolle, Le Poggiola, Ruscello, Chiani, San Zeno, ma anche Pieve al Toppo, Viciomaggio, Olmo e Ripa di Olmo, Pescaiola, via Malpighi. Un’assemblea partecipata organizzata dal Comitato, “non associato ad alcun partito politico”, che si batte per cercare di trovare una soluzione che possa permettere ai residenti della zona sud di Arezzo di potere avere la libertà anche solo di aprire una finestra. “Eravamo in tanti – dicono gli organizzatori che in poco tempo hanno formato il Comitato – Il parcheggio della Conad e quello dello stesso circolo erano pieni di auto. Alcuni partecipanti sono giustamente molto arrabbiati per una situazione che si protrae da anni e che stenta a trovare una soluzione”. Tanta gente, ma quasi nessuno in rappresenza del Comune di Arezzo, che comunque era stato invitato. “Era presente solo Alessandro Forzoni, direttore dell'ufficio ambiente del Comune di Arezzo. Ci dispiace, perché avremmo voluto avere risposte dirette ed un confronto tra gli Enti”. Durante l’assemblea, in molti hanno preso la parola per fare valere le proprie ragioni e per raccontare, soprattutto, come vivono: “Il problema è grave, ogni giorno, soprattutto in estate, avvertiamo cattivi odori. La gente è costretta a vivere con le finestre chiuse. Siamo arrabbiati, perché alla fine non sappiamo da dove provengano questi odori”. L’indiziato principale è sempre stato il termovalorizzatore di San Zeno, ma in un documento di circa dieci giorni fa, l’assessore all’ambiente Marco Sacchetti, aveva smentito che si potesse trattare di questo. Supportato da documenti dell’Arpat, “letti anche in presenza di Forzoni, dai quali si evince invece che parte della responsabilità è da attribuire al compostaggio”.

A questo punto i cittadini vogliono risposte e soluzioni concrete, nel più breve tempo possibile. “Per questo abbiamo deciso che, a strettissimo giro, chiederemo un incontro anche con Aisa, che si era già offerta di ospitarci presso l'impianto, per sapere il suo punto di vista e soprattutto per darci spiegazioni in merito”.

I componenti del Comitato, che non si fermeranno solo ad Aisa, continuano: “Abbiamo deciso di fare ulteriori incontri dopo Natale con i cittadini, per informarli dei progressi fatti dall’amministrazione, monitorando, per quanto ci sarà possibile, il lavoro da loro svolto per risolvere il problema. Non possiamo affrontare un’altra stagione estiva in queste condizioni”. Gli stessi cattivi odori li hanno sentiti anche ieri sera. "Dipende dal vento - continua il Comitato - ma è assurdo continuare a vedere le previsioni del tempo per capire come staremo”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.