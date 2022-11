Incidente in A1: tamponamento, poi l'auto si ribalta. Cinque feriti

20 novembre 2022 a

Cinque persone sono rimaste ferite - e sono state trasportate in codice giallo negli ospedali di Arezzo e Siena - in un incidente stradale avvenuto in A1 nella notte tra sabato 19 e domenica 20 novembre. Secondo una prima ricostruzione l'intervento dei mezzi di soccorso è scattato intorno alla mezzanotte nel tratto aretino dell'autostrada del Sole, tra Badia al Pino e Monte San Savino. Dai primi accertamenti sulla dinamica emergerebbe che si è prima verificato un tamponamento e poi una delle due auto coinvolte si è ribaltata. Un uomo di 76 anni, che si trovava all'interno del mezzo che si è ribaltato, è stato trasferito in codice giallo al policlinico delle Scotte di Siena. Nell'altro mezzo quattro giovani, di età compresa tra i 22 e i 30 anni, che sono stati trasportati in codice giallo dai soccorritori all'ospedale San Donato di Arezzo. In A1, sul luogo dell'incidente, sono intervenute le ambulanze della Croce Bianca di Monte San Savino, dell'Avis di Foiano e della Misericordia di Civitella. Sul posto anche le pattuglie della Polizia stradale e una squadra dei vigili del fuoco.

