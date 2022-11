Diga di Montedoglio, lavori conclusi. Sopralluogo della commissione regionale

20 novembre 2022 a

Un sopralluogo importante per vedere i lavori di rispristino ultimati alla diga di Montedoglio, una delle infrastrutture fondamentali del sistema irriguo dell'Italia centrale per la Toscana e per l’Umbria. Una delegazione della commissione regionale Sviluppo economico e rurale, guidata dalla presidente Ilaria Bugetti (Pd) con il vicepresidente Vittorio Fantozzi (FdI), Marco Niccolai (Pd) e Anna Paris (Pd) e con i consiglieri regionali Pd del territorio Vincenzo Ceccarelli e Lucia De Robertis, lunedì 21 novembre a partire dalle 10 visiterà la sede di Ente acque toscane e umbre (via Ristoro d'Arezzo, 96 ad Arezzo) e a seguire effettuerà un sopralluogo alla Diga di Montedoglio per vedere la fine dei lavori correlati al ripristino dello sfioratore superficiale, sul fiume Tevere.

Nel corso del sopralluogo saranno illustrate le prospettive di possibile fruizione della risorsa idrica insieme ai progetti della rete di adduzione già finanziati e di quelli presentati ed in attesa di finanziamento a valere sulle disponibilità dei Ministeri competenti (Mipaaf e Mims).

A guidare i rappresentanti del Consiglio sul coronamento della diga in prossimità dello sfioratore e a vedere un nodo di diramazione significativo dell'adduzione in Valdichiana, oltre al direttore di Eaut Andrea Canali e il suo staff, ci sarà il presidente di Eaut l’ingegnere Simone Viti.

