Addio a Roberto Maroni, ebbe sottosegretario al Lavoro Grazia Sestini di Arezzo e presentarono il Libro bianco sul Welfare

Addio a Roberto Maroni. La notizia della morte a 67 anni dell'ex Ministro e leader della Lega ha suscitato cordoglio nel mondo della politica e delle istituzioni. Ad Arezzo profonda commozione da parte di Grazia Sestini, che fu al suo fianco al governo come Sottosegretario di Stato, quando Maroni era ministro del Lavoro e delle politiche sociali. Il Welfare. Anni di grande impegno, dal 2001 al 2006.

Grazia Sestini, insegnante, eletta in Parlamento come deputata la prima volta nel 1999 (XIII legislatura), con la lista Ccd-Udc, fu poi eletta al Senato, nelle elezioni del 2001, per la lista di Forza Italia. Nel giugno 2001 è stata nominata sottosegretario al Lavoro e politiche sociali nel Governo Berlusconi II e ha svolto questo incarico anche nel terzo governo Berlusconi, dall'aprile 2005 a maggio 2006.

Roberto Maroni e il sottosegretario di Stato, Grazia Sestini, presentarono il Libro Bianco sul Welfare, un documento di 40 pagine realizzato per rappresentare la fotografia dello Stato sociale in Italia, strumento per ridisegnare concretamente il Welfare nel Paese incentrato sulla famiglia.

