Arezzo, progetti degli studenti Usa per collegamenti pedonali a Castiglion Fiorentino: mostra a Spazio Aperto

Progetti per innovazioni in chiave pedonale a Castiglion Fiorentino, in particolare per collegare la zona sportiva con il centro storico. Ma anche altro: parchi alberati, pensiline per bus e nterpretazioni dei luoghi tenendo conto dell'estetica e dell'ambiente.

Sono stati realizzati dagli studenti del California Polytechnic e domani, mercoledì 23 novembre, saranno in mostra nei locali di "Spazio Aperto" in Corso Italia 80. Un rapporto trentennale quello tra l'ateneo statunitense a la città del Cassero, con il Santa Chiara Study Center che per decenni è stato fulcro delle attività di studio.

Ventuno universitari della Facoltà di "Architettura del Paesaggio" del California Polytechnic, di cui cinque avviati a quella che da noi chiamiamo "Laurea Magistrale", hanno soggiornato e studiato a Castiglion Fiorentino, conducendo anche attività extracurricolari come quelle legate ad una prima conoscenza della Lingua Italiana.

Proprio le lezioni di italiano, condotte dalla professoressa Rossella Faralli, si sono tenute nei locali di "Spazio Aperto", in Corso Italia 80 e ora nei locali della associazione, in ottimi rapporti con l'ateneo, si tiene la mostra, dalle ore 10.30 alle 13 di mercoledì. L'occasione è interessante perché gli studenti californiani presenteranno la l'esposizione Connessioni pedonali e luoghi, realizzata con le loro opere progettuali riguardanti il nostro territorio. Tutti sono invitati a intervenire.

La particolarità dell'orario dipende dal fatto che negli Usa, il giorno seguente, si celebrerà la sentitissima Giornata del ringraziamento e già nel primo pomeriggio molti studenti saliranno in aereo per far ritorno in patria.

