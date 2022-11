Amichevole di lusso per l'Arezzo, arriva la Fiorentina al Comunale

22 novembre 2022 a

Amichevole di lusso per gli amaranto. Giovedì 1° dicembre l'Arezzo ospita la Fiorentina, la partita si giocherà al Comunale alle ore 15, sulla base dell’accordo raggiunto la scorsa settimana dai due club. La formazione viola ha scelto il Cavallino e il nuovo manto erboso dello stadio Comunale come primo avversario per la serie di amichevoli che accompagneranno la formazione di Vincenzo Italiano nel mese di dicembre, fino alla ripresa del campionato di serie A. Intanto gli amaranto pensano alla prossima trasferta sul campo dell'Ostia Mare.



