Arezzo, amichevole con la Fiorentina tre giorni prima dello scontro al vertice. Giovannini ai tifosi: "Nulla di impegnativo"

L'Arezzo gioca l'amichevole con la Fiorentina il prossimo giovedì 1 dicembre, a tre giorni dalla sfida al vertice con la Pianese. Una data che ha provocato qualche mal di pancia tra i tifosi. Per questo il direttore generale, Paolo Giovannini ha sottolineato: “Pur non essendo social sono state portate alla mia attenzione le considerazioni da parte di alcuni tifosi che ritengono inopportuna la gara amichevole del 1° dicembre contro la Fiorentina, a pochi giorni dallo scontro diretto contro la Pianese. Nello spirito di trasparenza e comunicazione diretta che contraddistingue il nostro percorso ci tengo a sottolineare alcuni aspetti. Spiace che alcuni sostenitori abbiano completamente frainteso il senso di una iniziativa che nulla ha di competitivo e di impegnativo ma, anzi, rappresenta un momento di scarico per i ragazzi nel percorso di preparazione della partita. All’amichevole parteciperanno tutti i calciatori della rosa, disputando 45 minuti ciascuno, e qualora vi fosse la necessità di integrare la rosa dei calciatori attingeremo dalla formazione Juniores Nazionale che nell’ultimo turno di campionato ha vinto a Livorno conquistando la vetta della classifica e che a maggior ragione merita una vetrina come questa per alcuni dei suoi elementi. Il test con la Fiorentina rappresenta un allenamento “speciale” perché vuole suggellare gli ottimi rapporti tra le due società facendo tornare un club di Serie A al Città di Arezzo e favorire l’incontro tra squadra e tifosi alla vigilia di un impegno importante e della cui importanza tutti siamo perfettamente consapevoli, tanto che l’allenamento congiunto con i Viola sarà, per durata e intensità, certamente meno intenso delle sessioni quotidianamente dirette da mister Indiani e finalizzato a creare quella carica positiva nell’ambiente fondamentale per affrontare nel migliore dei modi la partita di campionato della domenica successiva”.

