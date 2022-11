Arezzo, il fotografo documentarista Galimberti in tv a Striscia la Notizia con le immagini sui deserti d'Italia

23 novembre 2022 a

Il fotografo documentarista Gabriele Galimberti, di Castiglion Fiorentino, residente a Milano, in tv a Striscia la Notizia su Canale 5 con le sue immagini sui deserti d'Italia. Zone della penisola soggette a fenomeni di desertificazione a causa della siccità. Un servizio sulle conseguenze delle mutazioni climatiche è andato in onda mercoledì 23 novembre nel programma di prima serata della rete ammiraglia di Mediaset.

E' stato dedicato spazio alla Guida ai Deserti d'Italia incentrata sulle foto del pluripremiato fotografo aretino, vincitore del World Press Photo 2021 con il progetto The Ameriguns dedicato alle armi possedute dai privati cittadini negli Usa, e collaboratore di National Geographic. In questa circostanza Galimberti è stato a visitare, insieme alla collaboratrice Camilla Miliani, alcuni dei deserti italiani in via di formazione, realizzando una serie di scatti particolarmente suggestivi.

Gabriele Galimberti nel servizio andato in onda a Striscia la Notizia ha anche fatto riferimento alla situazione critica del lago Trasimeno in Umbria, vicino a casa, essendo originario della Toscana del Sud, ricordando quando era piccolo che andava a farci il bagno o a pescare con il padre. Nel 2020 Galimberti aveva scattato un servizio fotografico legato alla Lamborghini scegliendo come sfondo Castiglion Fiorentino e la Valdichiana.

