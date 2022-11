Contro la violenza sulle donne video degli avvocati del foro di Arezzo e panchina rossa al tribunale

24 novembre 2022 a

a

a

Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, video del Comitato pari opportunità dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo, per sensibilizzare sul tema. Dal testo di Stefano Bartezzaghi e dal monologo di Paola Cortellesi, un contributo intitolato Sono solo parole, Riflessione che parte dall'analisi di alcuni termini ed espressioni del linguaggio, che al maschile hanno un senso e declinati al femminile ne assumo un altro, dispregiativo verso le donne. Alcuni avvocati aretini si alternano nell'esposizione.

Intanto, il 25 novembre alle 12, al palazzo di giustizia di Arezzo, il Comitato pari opportunità degli Avvocati organizza una breve cerimonia come momento di riflessione e commemorazione per le vittime dei reati di genere. Verrà inaugurata una panchina rossa, simbolo del posto occupato dalle donne portate via dalla violenza, donata dal Comitato.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.