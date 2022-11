Violenza sulle donne, casi in aumento in tutto il territorio Asl Tse

25 novembre 2022 a

I casi di donne che subiscono violenza sono in aumento. I dati forniti dalla Asl Tse continuano a fotografare una realtà pesante. Nel territorio della Asl Tse, i servizi, le istituzioni, le professionalità fanno rete e forniscono risposte variegate a chi chiede aiuto lavorando anche sulla prevenzione. Il dato positivo è che a fronte dei casi aumentano anche le denunce che per la maggior parte non vengono ritirate. Significa che chi decide di intraprendere un percorso per allontanarsi dal carnefice non torna indietro, perché consapevole di essere entrata in un iter di tutela efficace, che parte dall'accesso al pronto soccorso alla presa in carico dei servizi sociali. Nel primo semestre del 2022, nel territorio della Asl Toscana sud est, sono stati attenzionati 8 casi di abusi, 183 casi di maltrattamenti su donne e 51 casi di maltrattamenti su minori. Gli accessi al pronto soccorso risultano in aumento rispetto allo stesso periodo del 2021. La collaborazione di enti e istituzioni territoriali, tra cui associazioni e Centri antiviolenza è molto forte, spiega Vittoria Doretti, responsabile rete regionale Codice rosa e Arezzo è in prima linea: “Non si parla più di solo pronto soccorso, la rete è in continua evoluzione- commenta -. In Toscana stiamo lavorando affinchè diventi sempre più dinamica e forte nei collegamenti interaziendali e interistituzionali con l'intento di creare linguaggi e procedure sempre più condivisi con procura, forze dell'ordine, centri antiviolenza e con tutte le realtà del territorio”. La dottoressa Doretti mette l’accento sulla varietà di situazioni che si sommano alla violenza di genere: “Ci sono i crimini d’odio, le discriminazioni multiple. Situazioni dove l’emersione è difficile. Si tratta di anziane, di donne con disabilità, ma anche uomini, bambini. Ci preoccupa molto la violenza sugli anziani, che purtroppo è anch’essa in aumento”.

Per quanto riguarda più in particolare la violenza di genere, viene segnalato che la maggior parte delle donne che si sono rivolte ai servizi hanno un’età tra i 35 e i 50 anni, il ceto sociale è abbastanza trasversale.

