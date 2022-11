Montevarchi: strade, scuole e ambiente. Dal Comune via libera a interventi per 2 milioni e 600 mila euro grazie anche ai fondi Pnrr

25 novembre 2022 a

A Montevarchi al via l’iter per la realizzazione di quattro importanti interventi da oltre 2 milioni e 600 mila euro finanziati in gran parte con fondi del Pnrr, ma per cui si è reso necessario un adeguamento del quadro economico iniziale a causa degli aumenti dei prezzi dei materiali. “Il nostro Comune ha dimostrato grande efficienza sia della parte politica che tecnica, che ringrazio per il grande lavoro svolto per il rispetto dei tempi per le molte opere per cui abbiamo ottenuto i fondi del Pnrr - afferma il sindaco Silvia Chiassai Martini - partecipando a tutti i bandi e cogliendo ogni opportunità che si è presentata. Un risultato raggiunto grazie alla professionalità dei nostri tecnici e alla determinazione di questa amministrazione, che sta investendo su un piano strategico che mira a dare nuovo impulso per il futuro della città. Nel consiglio comunale (di giovedì 24 novembre, ndr), abbiamo esaminato un’ulteriore modifica al piano triennale dei lavori pubblici, per poter cofinanziare, con fondi comunali, quattro progetti che saranno presto realizzati. Il primo intervento da 470 mila euro, di cui 153 mila euro finanziati con risorse di bilancio, riguarda la piantumazione di 687 nuovi alberi, un progetto green, finalizzato all’abbattimento delle emissioni climalteranti in ambito urbano, che interesserà il centro abitato, le scuole, alcune aree artigianali, compresa l’area di Montevarchi nord". Prevista poi la sostituzione del ponte Bailey che collega il quartiere della Ginestra a via della Sugherella, "una delle opere lasciate a se stesse da troppi anni, l’intervento prevede un importo di 790 mila euro, 400 mila dei quali finanziati nell’ambito dei fondi Pnrr, mentre 350 mila provenienti dalle casse del Comune. Un’operazione che permette di mettere in sicurezza un collegamento e favorire il congiungimento con la strada provinciale Chiantigiana. Dopo decenni, partiranno i lavori per il consolidamento della strada di accesso di Levane alta, un intervento da 430 mila euro di cui 330 mila finanziati con risorse del Pnrr e centomila con fondi propri, determinante per la sicurezza di questo borgo riqualificato e molto popolato. Infine un intervento fondamentale riguarda la messa in sicurezza degli edifici scolastici per l'antincendio, con un importo complessivo di oltre 960 mila euro di cui 662 mila con fondi Pnrr e 300 mila con fondi comunali, che conferma l'impegno per noi prioritario per rendere sicuri e accoglienti gli ambienti frequentati ogni giorno dai nostri ragazzi".

