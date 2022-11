Arezzo, la pizza di Menchetti premiata nella 50 Top World Artisan Pizza Chains 2022

25 novembre 2022 a

Menchetti è stata votata dagli ispettori di 50 Top Pizza come una delle 50 Top World Artisan Pizza Chains 2022, le migliori catene artigianali di pizza in tutto il mondo, classificandosi al 18esimo posto. La cerimonia di premiazione ufficiale si è svolta il 22 novembre 2022 presso l’auditorio El Beatriz Madrid, in Spagna. 50 Top Pizza, la guida più importante del settore - ideata e curata da Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere - ha svelato il 21 novembre, la classifica 50 Top World Artisan Pizza Chains 2022, che premia le migliori catene di pizzerie artigianali del mondo nell'Auditorium El Beatriz Madrid e condotta da Verónica Zumalacárregui, la serata si è svolta nell'ambito del Primo World Pizza Summit. La prima edizione del summit internazionale, che si è tenuta il 21 e il 22 novembre, ha affrontato i principali temi e tendenze del mondo della pizza, attraverso gli interventi dei più importanti esponenti del settore: sottolineando l'importanza dell'artigianato nella produzione, la formazione delle figure professionali, l'identità, ma anche la crisi energetica e l'aumento del costo delle materie prime. “Le pizzerie artigianali che diventano catena – affermano Barbara Guerra, Luciano Pignataro e Albert Sapere – sono un fenomeno che si moltiplica di anno in anno e che ha portato una vera e propria rivoluzione nel mondo della pizza: grazie all'utilizzo di prodotti di prima qualità, oltre che agli standard di produzione e formazione che ritroviamo in tutte le pizzerie premiate. Si tratta di una rivoluzione che non ha confini ed è presente in tutto il mondo, dagli Stati Uniti alla Cina, al Brasile o all'Australia, passando per il Regno Unito e anche per la Spagna. Ad oggi è possibile trovare una buona pizza in tutte le marche selezionate dalla guida, a dimostrazione che l'Italia e la pizza napoletana continuano ad essere un riferimento assoluto per tutte”. “ È motivo di soddisfazione e di orgoglio per noi, per tutta la nostra realtà e tutti i nostri collaboratori, per continuare sulla strada che abbiamo intrapreso qualche anno fa” afferma con soddisfazione ed emozione Corrado Menchetti.

