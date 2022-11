Black friday all'insegna dei furti per una ladra di scarpe, vestiti e oggetti vari: arrestata all'outlet di Foiano

26 novembre 2022 a

a

a

Il black friday di una ladra di scarpe e vestiti è finito male al Valdichiana Village di Foiano della Chiana. I militari della stazione carabinieri di Castiglion Fiorentino, congiuntamente a militari dell’Aliquota Radiomobile di Cortona, hanno arrestato in flagranza di reato per furto aggravato una donna di 49 anni che venerdì 25 novembre tra le 14 e le 14,30 presso l’outlet aveva perpetrato un furto presso uno degli esercizi commerciali del centro.

In particolare aveva rubato tre paia di scarpe tagliando il meccanismo anti taccheggio. Un'azione che non era sfuggita all’addetto alla vigilanza che l'aveva fermata e subito consegnata ai carabinieri operanti. I militari sono riusciti poi, con il rinvenimento delle chiavi dell’autovettura, a reperire il veicolo utilizzato dalla donna, all’interno del quale era nascosta altra refurtiva che è stato accertato provenire da precedenti furti commessi presso altri esercizi del centro commerciale.

Nel particolare erano stati rubati un deodorante, due paia di stivali, due magliette, una felpa, un pantalone, 24 paia di calzoni, 3 paia di scarpe, due coppie di tende, oggetti vari in ceramica ed un completo letto.

La refurtiva ha un importo complessivo di oltre mille euro ed è stata immediatamente restituita agli aventi diritti. Durante l’operazione sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati una tenaglia in ferro e una forbice utilizzati verosimilmente dalla donna per tagliare i dispositivi anti taccheggio. La donna, dopo le formalità di rito, su disposizione dell'autorità giudiziaria, è stata messa in libertà in quando si è ritenuto di non dover richiedere l'applicazione di misure coercitive.

