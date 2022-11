Arezzo, è il giorno del vescovo Andrea Migliavacca. Pranzo al sacco con i giovani. Orari e tappe della giornata

Marco Antonucci 27 novembre 2022 a

E’ il giorno dell’abbraccio al nuovo vescovo. Arezzo, con il vestito a festa della Città del Natale, accoglie oggi monsignor Andrea Migliavacca. Una giornata scandita da una serie di momenti che lasciano intravedere la sua personalità e come caratterizzerà il suo ministero pastorale. L’incontro con i detenuti, con gli immigrati, con le realtà caritative. E poi la tappa di metà giornata a Saione, con il pranzo al sacco insieme ai giovani e al mondo scout. Nel primo pomeriggio inizierà a salire verso il Duomo. Prima la preghiera nella basilica di San Francesco e poi, dopo il saluto istituzionale nel palazzo comunale, in Duomo riceverà l’abbraccio dei fedeli e del suo precedessore, l’arcivescovo Riccardo Fontana, che lascia la guida della Diocesi ma non Arezzo visto che ha deciso di stabilire qui la propria residenza.

Nato a Pavia il 29 agosto 1967, Andrea Migliavacca è stato ordinato sacerdote il 27 giugno 1992. Arriva ad Arezzo da un’altra Diocesi toscana, quella di San Miniato dove aveva fatto il suo ingresso nel dicembre 2015.

Ad attenderlo trova “una Chiesa ampia e bellissima” come l’ha descritta monsignor Fontana salutando l’arrivo del suo successore. “Caro vescovo Andrea, sei proprio un dono per questa Chiesa piena di giovani. Stai certo che ad Arezzo” le parole del messaggio di saluto che l’arcivescovo ha affidato alle pagine dell’ultimo numero del settimanale Toscana Oggi, “troverai grande disponibilità e ascolto”.

Un dialogo che, questo è certo, passerà anche attraverso i social. Il nuovo vescovo di Arezzo, Cortona e Sansepolcro ha infatti un proprio profilo facebook e sul sito della Diocesi aretina è già apparso l’annuncio della Lectio Biblica che terrà sul Libro di Giosuè. Gli incontri saranno trasmessi in diretta sulla sua pagina fb e sul sito diocesano, dove saranno anche rese disponibili tutte le repliche. Un appuntamento al mese, come a San Miniato, il primo dei quali è già fissato per mercoledì 14 dicembre alle ore 19.

Tra l’arrivo del nuovo vescovo e la Città del Natale si stima che ad Arezzo oggi ci saranno almeno 50 mila persone. Un grande impegno sul fronte della sicurezza e non solo.

Sarà una lunga giornata per monsignor Migliavacca, giornata che inizierà alle 10.30 a Viciomaggio con i ragazzi dell’Istituto Medaglia Miracolosa e gli alunni della scuola seguita dalle suore di Santa Marta. Pochi chilometri e il nuovo vescovo sarà ad Agazzi, per incontrare gli ospiti dell’Istituto Madre della Divina Provvidenza, gli operatori e la comunità dei Padri passionisti.

Alle 12 si sposterà in centro: il primo dei suoi incontri in città lo avrà con i detenuti all’interno della casa circondariale di via Garibaldi.

Intorno alle 12.30 è previsto il suo arrivo a Saione, nella parrocchia di San Francesco Stigmatizzato dove incontrerà gli immigrati, le realtà caritative e le sorelle di Gesù Povero che prestano il loro servizio all’interno della parrocchia.

Il primo pranzo aretino del nuovo vescovo sarà al sacco. Proprio così: Andrea Migliavacca consumerà il pasto nei “campini” dell’oratorio di Saione insieme ai giovani e al mondo scout al quale è molto legato. Alle 15.30 raggiungerà la basilica di San Francesco. Un momento di preghiera insieme ai giovani al termine del quale tutti insieme si incammineranno verso piazza della Libertà. Alle 16.30 è previsto l’incontro con istituzioni e autorità locali nel palazzo del Comune.

Poi, dopo aver attraversato le poche decine di metri di piazza della Libertà, alle 17.30 farà il suo ingresso in Duomo per la celebrazione che sarà presieduta dal cardinale Betori. L’abbraccio con i fedeli e con monsignor Fontana suggellerà il primo giorno aretino del vescovo Andrea Migliavacca.

LA SCHEDA

Il nuovo vescovo di Arezzo, monsignor Andrea Migliavacca, è nato a Pavia 55 anni fa. Entrato in seminario nel 1986, ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale nel 1992, incardinandosi nella diocesi di Pavia. Dal 1992 al 1996 ha frequentato il Pontificio Seminario Lombardo di Roma, dove ha conseguito la laurea in Diritto canonico presso la Pontificia Università Gregoriana. Durante i suoi studi ha svolto il servizio di Assistente ecclesiastico del gruppo scout Agesci Roma 122. Nel 2019 è diventato membro del Collegio per l’esame dei ricorsi presso la Congregazione della Dottrina della Fede e sempre dal 2019 è delegato Cet per la Pastorale del tempo libero, turismo e sport e per la Pastorale della salute. Dal giugno 2021 fa parte del Tribunale della Segnatura Apostolica e dal settembre 2021 è presidente del Consiglio per gli affari giuridici della Cei e membro della Commissione episcopale per la Dottrina della Fede, l’Annuncio e la Catechesi.

Iscritto nel suo stemma (che conserverà anche ad Arezzo) il motto “Maestro dove abiti?” ossia la richiesta rivolta a Gesù (Gv 1,38) e attribuibile a Sant’Andrea, che fu il primo degli Apostoli ad essere chiamato. Un motto che riassume - come spiegano le note pubblicate nel sito della Diocesi di San Miniato - l’atteggiamento personale e pastorale di monsignor Migliavacca: mettersi alla ricerca del Signore e comunicare agli altri questa fondamentale esperienza di fede.

LOGISTICA IN CITTA'

Per la giornata che saluta l’ingresso ad Arezzo del nuovo vescovo Andrea Migliavacca sono state apportato una serie di modifiche alla circolazione stradale e alla sosta. Dalle 10 alle 15.30 sono istituiti i divieti di transito e di sosta con rimozione nel tratto di via Guelfa compreso tra piazza Saione e via Archiano e in piazza Saione a eccezione, per quanto riguarda il transito, dei veicoli provenienti da via Trasimeno che possono percorrere piazza Saione soltanto in direzione del semaforo che incrocia via Vittorio Veneto. Provenendo da quest’ultima, invece, non si potrà svoltare in piazza Saione. Dalle 15 alle 17 il divieto di transito è previsto nel tratto di via Guido Monaco tra la piazza omonima e piazza San Francesco a eccezione dei residenti, di chi si reca alla casa di cura San Giuseppe e al parcheggio di piazza del Popolo, dei veicoli di soccorso, delle forze di polizia, al servizio di persone disabili. Dalle 13 alle 24 scattano i divieti di transito e di sosta con rimozione in via Giuseppe Pietri nell’area di parcheggio a pagamento compresa tra il civico 58 e l’accesso alle scale mobili.



