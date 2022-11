Calcio, l'Arezzo sul campo dell'Ostia Mare Lido con molte assenze. Possibile Gucci dal primo minuto

Riccardo Buffetti 27 novembre 2022 a

Arezzo in campo oggi sul sintetico de “Le Muracciole” di Ara Nova per la sfida contro l’Ostia Mare Lido. Nella conferenza stampa del sabato, mister Indiani ha cercato di sciogliere le riserve in vista della gara, che non sarà semplice dal punto di vista delle assenze. L’Arezzo sarà senza Settembrini e Zona, squalificati, Risaliti e Gaddini infortunati e con Diallo in forte dubbio.

“Non sappiamo se Diallo sarà a disposizione – ha detto Indiani – Non si è mai allenato con la squadra in settimana, svolgendo sempre differenziati. Dovesse farcela, comunque, non partirà dall’inizio”.

Il mister ha poi proseguito parlando del gruppo: “La squadra sta bene. I dati che abbiamo elaborato dopo gli allenamenti lo dimostrano. Per la prima volta, però, a livello numerico siamo ai minimi termini. Non dobbiamo preoccuparci o cercare alibi: 15-16 giocatori all’altezza per giocare il campionato di Serie D ce li abbiamo lo stesso. Se manca qualche squalificato o infortunato ci sono gli altri, allo stesso livello, per fare la nostra partita e il gioco”.

Sono tre gli Juniores aggregati alla prima squadra: Scichilone, Stopponi e Zhupa. Tutti e tre classe 2005 e aretini, che potrebbero avere l’opportunità di esordire a gara in corso. Sulle possibilità di vedere il nuovo attaccante Gucci dal primo minuto, Indiani ha puntualizzato: “Gucci ci ha sorpreso perché lo credevamo indietro. Secondo me potrebbe iniziare, e se decidessimo di fare questo non cambieremo il nostro modo di giocare”.

Sui terreni sintetici, che stanno contraddistinguendo il torneo di serie D: “Non penso che possano essere determinanti per la nostra stagione. Certo, aver avuto ad Arezzo la possibilità di poterci allenare in un sintetico con misure regolamentari avrebbe aiutato; non c’è e ce ne facciamo una ragione lavorando in modo alternativo”. Poi, testa all’Ostia Mare: “Hanno pochi punti rispetto alla qualità a disposizione, specialmente in avanti ne hanno tanta. Ma da fuori non sono in grado e non voglio giudicare la loro classifica. Certo, non giocare nel proprio terreno di gioco avrà contribuito in negativo”.

Infine, chiosa con il calciomercato che ha già visto la partenza di Lorenzini e presto anche Boubacar saluterà gli amaranto: “Non mi aspetto niente di particolare, solo sostituire quelli che vanno via. Con la partenza di Lorenzini servirà un altro 2004 nello stesso ruolo. Non stravolgeremo la squadra dato il rendimento, se il direttore sarà bravo ad aggiungere qualità tanto meglio”.

Intanto, nella serata di venerdì è arrivata la convocazione per Gianmarco Pericolini nella Rappresentativa di serie D Under 18 allenata da mister Giuliano Giannichedda. Mercoledì 30 novembre il giocatore si ritroverà con altri quarantacinque ragazzi scelti tra le società della quarta serie italiana al Centro Sportivo La Borghesiana di Roma.

