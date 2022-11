Arte, Raffaello: libro svela retroscena dello Sposalizio della Vergine che portano a Castiglion Fiorentino e Arezzo

Luca Serafini 27 novembre 2022 a

Non è un libro di storia dell’arte, ma un viaggio attraverso i secoli impreziosito dalla scoperta di un legame finora sconosciuto tra Umbria e Toscana. “Sulle orme dello Sposalizio della Vergine. Fatti e misfatti intorno al dipinto di Raffaello” scritto da Giuseppe Alpini e pubblicato da Effigi getta nuova luce sul capolavoro di Raffaello Sanzio (1504) conservato all’Accademia di Brera a Milano dopo un percorso lungo e pieno di colpi di scena. Tutto inizia a Città di Castello dove il giovanissimo pittore di Urbino viene incaricato dalla famiglia Albizzini di realizzare il dipinto per il loro altare nella chiesa di San Francesco.

Ebbene, il pregio del libro di Alpini è quello di aver ricostruito i successivi passaggi di proprietà di quell’altare, e della relativa straordinaria pala, fino a scoprire che nel Settecento la titolarità era di famiglie di Castiglion Fiorentino (Velluti) e Arezzo (Guadagnoli).

“E’ nato tutto per caso, un giorno, incontrando don Marcello Colcelli parroco della Collegiata di Castiglion Fiorentino che stava sistemando un piccolo quadro di San Girolamo” dice il professor Alpini, docente in pensione, ex sindaco del paese del Cassero ed ex presidente del Consiglio provinciale di Arezzo. “La restauratrice Paola Cardinali fece riaffiorare da quella tavola uno stemma che mi incuriosì: c’era un’aquila che carpiva una tartaruga. Così andai a fare ricerche di archivio su documenti e sugli scritti dello storico locale Giuseppe Ghizzi”.

Ed è tra le antiche carte che Alpini trova la pista inedita: la famiglia castiglionese Velluti cui apparteneva quel San Girolamo di un artista minore, risultava titolare anche dello Sposalizio della Vergine a Città di Castello. Un intreccio di matrimoni e famiglie formate tra persone che vivevano di qua e di là dal confine tra Toscana e Umbria. Uno scambio di sangue, di culture e anche di arte. Che poi, racconta Alpini nel volume, lo stesso culto legato allo sposalizio della Madonna trae origini in Toscana, a Chiusi in provincia di Siena dove si custodiva e venerava il Santo Anello, reliquia che Santa Mustiola avrebbe portato da Roma.

Una moneta bucata, a foggia di anello che secondo la tradizione il falegname Giuseppe avrebbe dato a Maria per le nozze. Ebbene, quella reliquia fu rubata (1473) dalla città di Perugia tramite il frate Vinterio assoldato ad hoc, per poter competere con le altre città in fatto di oggetti sacri. La venerazione della Sacra famiglia di Nazaret produsse artisticamente il celebre dipinto del Perugino, realizzato (1501 - 1504, ora a Caen in Francia) nella Cappella del Santo Anello nel Duomo della città. E il giovane allievo Raffaello, che a quello si ispirò, seppe superare il maestro dipingendo in terra Tifernate dove in quel periodo stava lavorando, un capolavoro assoluto. Tratto e colori più coinvolgenti e nuove intuizioni pittoriche.

Giuseppe Alpini, con pennellate di narrazione, fa rivivere il contesto storico, svela passaggi remoti e insospettati, illumina nomi e volti in un coinvolgente percorso dove vengono citate varie famiglie aretine e castiglionesi del passato, di cui sono rintracciabili gli echi nei palazzi signorili del centro storico.

La storia dello Sposalizio della Vergine, la straordinaria pala 170 cm x 117, è un saliscendi di emozioni: nel 1798 il generale napoleonico Lechi se la prende e tre anni dopo viene comprata dal mercante milanese Giacomo Scannazzari, quindi i successivi passaggi milanesi che la portano alla pinacoteca. Durante la seconda guerra mondiale il salvataggio insieme a migliaia di opere, tra Carpegna e Sassocorvaro. La permanenza per un breve periodo a Roma e il ritorno all’Accademia di Brera, dove nel 1958 subisce l’attentato del pittore Van Guglielmi che la pugnala con un punteruolo e per fortuna che il vetro di protezione attutisce i danni. Dall’ottobre del 2020 una copia tecnologica dello Sposalizio è ammirabile a Castello.

Il libro di Giuseppe Alpini, che lasciamo gustare nella sua completezza senza spoilerare ulteriormente, sta arrivando in questi giorni nelle librerie e sarà presentato a Castigion Fiorentino nei locali di Spazio Aperto in Corso Italia 80, sabato 10 dicembre.

