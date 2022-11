Arezzo, ex Cadorna: dal bosco urbano all'area giovani, idee e desideri dei cittadini

Alessandro Bindi 27 novembre 2022 a

Area Cadorna, area strategica. Fioccano le idee dei cittadini. Pioggia di questionari. In 450 hanno compilato i moduli per indicare il futuro di piazza Fanfani che il Comune intende riqualificare. Cento cittadini hanno addirittura scritto quello che vorrebbero veder realizzato. Dall’area verde, a spazi per i giovani e attività commerciali, compreso un bosco urbano con parcheggio sotterraneo, la lista dei desideri degli aretini è lunghissima. C’è un po’ di tutto nella elaborazione dei questionari “Cadorna: idee da mettere in piazza”, il cui contenuto è stato presentato ieri durante l’incontro pubblico "Facciamo il primo passo” con il quale è stato avviato il percorso partecipativo, finalizzato alla stesura di un progetto condiviso tra amministrazione e cittadini per la riqualificazione urbanistica di piazza Amintore Fanfani.

C'è anche chi ha chiesto un presidio fisico della Polizia Municipale. Chi ipotizza spazi per i giovani, indicando un’area per lo skate park e una pista di pattinaggio. Ricorrente la richiesta della riapertura dello spazio dell’ex casa delle culture e dell’università della terza età, ma anche la realizzazione dei bagni pubblici e l’utilizzo delle palazzine anche per ospitare artisti e artigiani. Tra le idee anche quella di utilizzare le pareti degli edifici come un luogo identitario per la street art. Inscindibile comunque la destinazione a parcheggio, irrinunciabile per i residenti ma anche per l’accessibilità verso le attività commerciali.

“Come amministrazione comunale” ha commentato Francesca Lucherini assessore all’urbanistica “siamo molto soddisfatti dell’esito della partecipazione dei concittadini al questionario. In 450 persone lo hanno compilato e addirittura 100 hanno espresso un loro contributo scritto. L’analisi del questionario ci dà la percezione dell’interesse che suscita la rigenerazione urbana dell’area ex Cadorna a tutti gli effetti da considerare una vera area strategica per la città”.

Per Lucherini la soddisfazione è anche nel vedere “emergere come dato unanime che l’area ha grandi potenzialità ed è indubbiamente da riqualificare e da rigenerare.

C’è la divisione tra chi chiede che resti un parcheggio e chi indica soluzioni progettuali differenti. Dai questionari viene fuori anche un interesse a dotarla di servizi, bar, negozi e ristoranti”. Spetterà adesso al comune indicare la strada da seguire. Servirà una sintesi per poi proiettare verso un progetto condiviso. Le prossime tappe partecipative sono previste con altri due tavoli di coprogettazione in programma per martedì 6 dicembre alle ore 21 e sabato 17 dicembre alle ore 11. Poi a gennaio sarà l’ordine degli architetti ad esprimersi e a febbraio il progetto di iniziativa pubblica per la riqualificazione dovrà concludersi con la valutazione dell’amministrazione comunale e la presentazione dei risultati alla cittadinanza con un altro incontro pubblico.

Intanto andranno avanti i due progetti che riguardano l’ex palazzina comando destinata a trasformarsi in centro per l’impiego e che prevede l’abbattimento del murales, e la riqualificazione dell’ex palazzina del corpo di guardia che sarà ristrutturata per essere messa a bando per adibirla a esercizio pubblico o ristorante. Tra le idee emerse c’è anche chi vede di buon occhio far vivere piazza Fanfani anche in versione by night. Sono soprattutto i giovani ad aver avanzato la richiesta di progettarla in modo di farla vivere anche di notte a vantaggio della sicurezza. Tra le curiosità emerse dal questionario infine c’è la richiesta di non dimenticare il tema della ciclabilità favorendo una migliore mobilità.

