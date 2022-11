Calcio, brutta sconfitta dell'Arezzo: Ostia Mare vince 3 a 0. La Pianese allunga in testa, domenica big match (giovedì la Fiorentina)

27 novembre 2022 a

a

a

Brutta sconfitta per l'Arezzo battuto 3 a 0 dall'Ostia Mare. Nella peggior prestazione degli amaranto dall'inizio del campionato, la squadra di Indiani sbaglia l'approccio e dopo essere stata infilata dai padroni di casa subito in avvio non riesce a organizzare la reazione. In testa alla classifica la Pianese può così allungare: incamera altri tre punti e si porta a 32 con l'Arezzo al secondo posto a quota 27 tallonato dal Poggibonsi a 26.

Il calendario propone per domenica 4 dicembre il big match di Piancastagnaio tra la capolista e l'Arezzo. Nella trasferta laziale di oggi gli amaranto si sono presentati con una formazione caratterizzata da numerose assenze, ma per un gruppo attrezzato e con ambizioni come quello del Cavallino l'attenuante vale fino ad un certo punto. Ora occorre riflettere e rilanciarsi. Il primo dicembre amichevole di lusso al Comunale con la Fiorentina.

OSTIA MARE (4-3-3): 1 Borrelli; 17 Lazzeri, 19 Sbardella, 23 Mazzei, 4 Succi (35' st 3 Pompei); 18 De Crescenzo (39' st 20 Amendola), 8 Gelonese, 26 Santarpia; 10 Tirelli; 7 Milani (39' st 27 Matteoli), 9 Roberti.

A disposizione: 22 Zizzania, 2 Pasqualoni, 5 Talamonti, 6 Santovito, 25 Potenziani, 29 Frasca.

Allenatore: Giorgio Galluzzo.

AREZZO (4-3-3): 1 Trombini (1' st 22 Viti); 23 Pericolini (1' st 10 Pattarello), 17 Lazzarini (1' st Polvani), 13 Bruni, 15 Poggesi; 18 Damiani, 5 Bianchi, 21 Castiglia (24' st 14 Forte); 16 Bramante, 28 Gucci, 7 Convitto (24' st 9 Boubacar).

A disposizione: 25 Dema, 26 Zhupa, 29 Scichilone, 30 Stopponi.

Allenatore: Paolo Indiani.

ARBITRO: Giuseppe Maria Manzo di Torre Annunziata (Riccardo Persichini di Macerata - Mattia Piccinini di Ancona).

RETI: pt 1' Santarpia, 28' Sbardella, 38' Roberti rig.

Note - Spettatori: 400 circa. Recupero: 2' + 4'. Angoli: 4-7. Ammoniti: pt 27' Bruni, 43' Santarpia; st 17' De Crescenzo, 27' Succi, 41' Matteoli.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.