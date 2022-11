Arezzo, il racconto: "Accerchiati da undici ragazzi che volevano le sigarette"

Francesca Muzzi 28 novembre 2022 a

a

a

“Ci hanno accerchiati e ci hanno chiesto le sigarette che noi non avevamo. Abbiamo avuto paura”. Sabato sera da incubo per tre ragazzi appena maggiorenni tutti di Arezzo che intorno alle 23, in zona Porta Buia, nel centro della città, si sono visti minacciare da un gruppo di ragazzi, più o meno coetanei. “Era in dieci, forse in undici”, racconta uno di loro. Era cominciato come un sabato come tanti altri. La voglia di uscire, di ritrovarsi con gli amici e magari di andare in discoteca. “Stavamo camminando tranquillamente verso Porta Buia, quando ad un nostro amico che era con noi, improvvisamente gli è stato rubato il cappellino che aveva addosso. All’inizio erano solo in due, poi si sono palesati anche gli altri”. E’ stato a quel punto che i ragazzi hanno cominciato ad avere paura, perché la banda ha iniziato a venirgli addosso senza però toccarli: “Ci hanno chiesto se avevamo le sigarette. Ad ogni domanda noi abbiamo sempre risposto la verità e cioè che non le avevamo. Ma loro insistevano e continuavano a chiedercele di tutto con insistenza”. Cinque, dieci minuti da incubo: “Anche perché non sapevamo se questi fossero armati, oppure no. Per fortuna nessuno di noi ha reagito, forse era quello che volevano, magari per picchiarci o peggio”. La banda alla fine se n’è andata, ma per i tre ragazzi un’avventura che difficilmente scorderanno. Un episodio che purtroppo non è il primo. Nessuno dei ragazzi ha riconosciuto i componenti della baby gang. “Ma adesso abbiamo anche paura ad andare in giro, non ci sentiamo sicuri”. “Purtroppo i ragazzi non si sentono tutelati – dicono i genitori di uno di questi – quando la sera escono in centro. Pensiamo che sia doveroso dare una maggiore sicurezza ai nostri figli e a tutti i cittadini, perché queste bande aumentano e sono sempre più pericolose. Per fortuna ieri sera non è successo niente, perché mio figlio e i suoi amici non hanno reagito, ma se lo avessero fatto e gli altri fossero stati armati? Siamo tutti molto preoccupati e date le numerose segnalazioni avvenute negli anni crediamo che sarebbe opportuno che ci sia più sicurezza in città per poterla vivere come abbiamo sempre fatto”. Episodi che si ripetono soprattutto nel fine settimana, quando la città si riempie di ragazzi. La Municipale da alcune settimane sta facendo controlli e multe con un servizio di agenti in borghese. Ma evidentemente non bastano: “Occorre fare di più per la sicurezza dei nostri ragazzi”, concludono i genitori che dell’accaduto hanno già avvertito la stessa Municipale.



Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.