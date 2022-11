Arezzo, scritte inneggianti al duce: denunciato per apologia del fascismo

28 novembre 2022 a

Un quarantenne aretino residente nel basso Casentino è stato denunciato dalla Digos della Questura di Arezzo per apologia del fascismo. Sul furgone con il quale si muoveva per il lavoro c’erano scritte inneggianti al duce ed espressioni ritenute contrarie alla legge.

Nei pressi dell’abitazione dell’uomo, sarebbero anche posizionate delle grosse pietre con incisa la parola dux ed altri termini riconducibili al fascismo. Il personale della Digos che si è presentato a casa del quarantenne, nel territorio di Subbiano, nel contesto dell’attività ha anche eseguito il sequestro di armi che possedeva (due fucili e una pistola) in quanto conseguite in passato per l’esercizio dell’attività sportiva.

