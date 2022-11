Chi è il nuovo vescovo Andrea Migliavacca: il caffè offerto agli scout, il thè con don Alvaro e quel messaggio ai giovani

Francesca Muzzi 28 novembre 2022 a

Ecco il vescovo di tutti, quello dei giovani. Diretto, semplice. Andrea Migliavacca si fa dare già del “tu”. Nella chiesa di San Francesco chiede ai ragazzi al termine del suo saluto: “Ci siete?” e il coro risponde prima un timido “sì”, tanto che Migliavacca, come un idolo dei giovani, ribatte: “possiamo fare di meglio” e a quel punto le voci si alzano in un deciso e convinto: “Sììì”. Lo chiede durante il suo intervento che il vescovo, come per tutti gli altri interventi della lunga giornata, lo fa a braccio, senza leggere, come se le parole gli venissero in maniera semplice, dal cuore. Fa riferimento al vangelo appena letto che parla di Maria del suo cammino a trovare Elisabetta, del suo sì all’arcangelo Gabriele: “Maria risponde eccomi - dice Migliavacca - Potremmo dire oggi: ‘ci sono’. Il sì di Maria è un momento che riguarda anche noi giovani: se guardo questa chiesa, voi oggi avete risposto: ‘ci sono’. Ma il vostro esserci oggi, vorrei augurarvi che fosse la risposta che vi accompagnerà sempre nella vita per le chiamate importanti, per i momenti decisivi, per le occasioni anche di famiglia e di chiesa che potremo vivere”. “Ditelo sempre ‘ci sono come giovane’ che vuole dire come coloro che hanno la ricchezza della vita, la forza nel cuore, il coraggio di camminare, la verità e l’autenticità dei pensieri, il desiderio di cercare di volere un mondo più bello, più nuovo. Cari giovani siate, nella vostra vita, giovani vivi che si fanno sentire che non hanno paura di sentire e di convidere le proprie idee. E fatelo anche con il vescovo Andrea che sia per una birra, per una camminata. Mi piacerebbe che rispondeste: ‘Andrea ci sono’”. E poi il cammino, parola che il vescovo ha ripetuto tantissime volte è proseguito: “Voglio lasciarmi guidare dai giovani”. E insieme, a piedi, sempre in mezzo alla gente il cammino per raggiungere il duomo è proseguito. Prima dell’ingresso in piazza San Francesco, Migliavacca al Caffè del Teatro ha offerto il caffè ad alcuni scout e poi subito dopo la preghiera ha stretto mani, salutato i fedeli anche quelli di San Miniato e di Pavia (sua città natale) giunti apposta per lui. Poi sempre circondato dai giovani e scortato dalla Municipale, è salito per Corso Italia tra due ali di folla. Alla Pieve c’è stato l’abbraccio con don Alvaro. Il vescovo è entrato, si è soffermato nella cripta di San Donato qualche minuto e poi prima di ricominciare il cammino, don Alvaro, come si fa con un vecchio amico che viene a casa a trovarti, gli ha offerto una tazza di thè con i biscotti che monsignor Migliavacca ha gradito. Da lì in poi ancora strette di mano e saluti a tanti fedeli. Qualcuno lo ha abbracciato e per chi ha visto andare via il vescovo da San Miniato: “Per noi resterà sempre Andrea - dicono - Una persona semplice”. Qualche lacrima e poi su, verso piazza della Libertà. Prima però di incontrare le istituzioni e poi la folla di fedeli, il vescovo Andrea ha chiesto di nuovo: “Giovani ci siete? E stavolta il “sì” è stato forte e deciso e lui, come uno di loro ha esclamato: “Grandi”.

