Arezzo, lampioni accesi più tardi per colpa del caro bollette. "Città al buio", il Comune cambia gli orari

“Arezzo è troppo buia, il Comune deve ripristinare il vecchio orario di accensione pomeridiana dei lampioni”. Da via Vittorio Veneto a Guido Monaco, da Saione al Giotto, è più o meno questo il tenore di proteste e segnalazioni che sono salite fino a Palazzo Cavallo, chiedendo all’amministrazione comunale di rivedere una delle misure adottate per far fronte al caro energia. Mugugni e lamentele si sono moltiplicati in questi giorni, al punto da approdare anche nell’ultimo consiglio comunale sotto forma di interrogazioni da parte delle opposizioni. Adesso, a distanza di poco meno di due settimane dall’entrata in vigore dei provvedimenti individuati dal Comune per risparmiare sulle bollette, l’amministrazione ha deciso di rivedere i tempi di accensione e spegnimento dei lampioni in giro per la città. “Stiamo valutando il da farsi” conferma l’assessore Marco Sacchetti, “e i cambiamenti saranno operativi nel giro di pochi giorni, visto che dobbiamo intervenire insieme al concessionario del servizio”. Due le ipotesi sul tavolo: spostare all’alba l’ora posticipata di accensione della sera o modificare di mezz’ora le lancette sia dello spegnimento che, appunto, dell’accensione. L’obiettivo - conferma Sacchetti - è quello di non discostarsi troppo da quel lasso di tempo individuato che permetterebbe, tenendo i lampioni spenti, di far ritrovare un bel po’ di soldi alle casse del Comune. Lo stesso assessore ha spiegato nell’ultimo consiglio, rispondendo alle interrogazioni presentate dai consiglieri Valentina Sileno e Alessandro Caneschi, che sulla base delle simulazioni effettuate, “un’ora di buio in più comporta un risparmio energetico di 130 mila euro all’anno. Due ore, come abbiamo deciso, portano il risparmio a 260 mila euro”. Il buio pomeridiano di questi giorni, con le luci dei lampioni che si sono accese in ritardo rispetto alle abitudini invernali, non è andato giù agli aretini. Dal passa parola ai social, le lamentele sono andate aumentando con il passare dei giorni. Interessate molte zone della città. In centro l’effetto è stato mitigato dalle luci accese nelle vetrine dei negozi, ma c’è chi ha fatto notare che basta spostarsi nella vicina piazza Guido Monaco per ritrovarsi al buio. Segnalazioni sono giunte anche da via Vittorio Veneto e da altre zone della città. Pochi giorni e i cambiamenti decisi dal Comune saranno visibili - e proprio il caso di dirlo - da tutti. L’auspicio è quello di un’accensione anticipata nel pomeriggio, ora che le ore di luce vanno progressivamente diminuendo. Poi, piano piano, il calendario darà una mano al sistema che regola i tempi dell’illuminazione pubblica. Restano in vigore gli altri provvedimenti, compreso quello che, per rimanere in tema, prevede lo spegnimento a mezzanotte dei lampioni nei parchi pubblici recintati della città.

