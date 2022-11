Arezzo, don Alexander il prete che ama la musica e che fa ballare anche il vescovo Migliavacca

Francesca Muzzi 30 novembre 2022 a

a

a

Don Alexander Javier ha 33 anni e la musica nel sangue. Trascina tutti. Incantò Papa Francesco nel 2018, ha preso per mano il vescovo Andrea Migliavacca. Domenica a Saione, insieme ai giovani che hanno accolto il presule, don Alexander ha fatto ballare monsignor Andrea con una semplicità e un sorriso contagioso. Nessuna meraviglia, per chi questo sacerdote che arriva dall’Ecuador e che è arrivato fino a Pisa per studiare chimica, lo conosce. E’ sacerdote dal 2017, e parroco a Viciomaggio e Battifolle dal 2020. Nel 2021, quando ancora eravamo in piena pandemia, decise di salire su un’auto decapottabile e di andare in giro con il Santissimo a dare la benedizione pasquale ai suoi parrocchiani. Oggi dirige anche l’ufficio pastorale Giovanile della Diocesi e proprio per arrivare subito ai giovani, si serve di quanto più possibile la tecnologia ha messo a disposizione. Don Alexander ha un profilo su ogni social: facebook, instagram e anche su tik tok dove balla. “Il ballo è la mia grande passione – dice – perché mi aiuta ad esprimere quello che ho dentro. La musica è un linguaggio universale, fa stare bene. Per questo quando posso ballo e faccio ballare tutti”. Nel 2018 don Alexander lo fece davanti a Papa Francesco e ai cardinali. Domenica scorsa lo ha fatto con il vescovo Migliavacca a Saione. “La musica arriva in ogni dove e io penso che noi sacerdoti abbiamo il compito di arrivare ovunque con la parola di Dio. Per questo grazie a queste nuove tecnologie cerco di esseredappertutto. E’ importante esserlo sia per strada, in chiesa, ma anche dove non possiamo arrivare fisicamente”. Domenica ha radunato a Saione 500 giovani da tutta la provincia. “E’ stata una giornata fantastica, abbiamo curato ogni dettaglio. Non ci aspettavamo tutta quella risposta che invece è arrivata. Fino a sabato sera in tantissimi si sono prenotati per accogliere il nuovo vescovo”. E don Alexander in chiesa e fuori ha diretto come un regista. Lui che ha riportato tanti ragazzi dentro le sue parrocchie, lui che davanti al Papa ha raccontato la sua storia. Partita da lontano, da una prima passione, quella di fare il chimico: “Perché da piccolo sono stato malato e ho conosciuto la sofferenza della malattia, per questo mi vedevo un chimico. E così sono arrivato fino a Pisa, con una borsa di studio, per fare il chimico. E mentre studiavo, la preghiera era il mio conforto. Non solo. Anche il ballo, tanto che ad un certo punto mi pagavano per ballare. Quando ho finito di studiare a Pisa sono tornato in Ecuador, ma la situazione politica e sociale non mi permetteva di rimanere. Così sono tornato a Pisa per studiare filosofia politica, volevo cambiare il mio paese. Ma quando sono tornato è successo qualcosa di diverso. Mentre studiavo filosofia ho incontrato delle persone buonissime e pensatori cristiani e mi hanno avvicinato a Dio e piano piano mi sono lasciato sedurre dalla teologia. Altro che chimica, stavo scoprendo Dio. E così sono diventato prete”. Le festività don Alexander le passerà a preparare alcune tappe che porteranno verso la Giornata Mondiale della Gioventù che sarà dal 1 al 6 di agosto a Lisbona. “Sarà con noi anche il vescovo Migliavacca”, dice. E alla domanda se è cominciata una nuova era per la chiesa aretina, grazie proprio ai giovani che si stanno riavvicinando, don Alexander non ha dubbi: “Domenica abbiamo avuto la conferma che i giovani stanno tornando”. E lui è pronto ad accoglierli danzando.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.