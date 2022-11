Arezzo, spuntano campi da calcio lungo viale don Minzoni: bando per gestirli. Così nasce il parco per svago e sport

Alessandro Bindi 30 novembre 2022 a

Spuntano i campi da calcio sul raccordo. Il parco lungo viale Don Minzoni ad Arezzo è sempre più realtà. A breve uscirà il bando per la gestione delle strutture. Adesso si lavora per completare la recinzione e i viali, predisporre gli allacci alla rete del gas e a quella elettrica, per la posa dell’impianto di illuminazione e per rifinire gli edifici.

Mentre sono lievitate di ben 125 mila euro, a causa dell'aumento dei costi dei materiali, le spese per la realizzazione del maxi parco di 19 mila metri quadrati, ecco che i lavori procedono spediti. In queste ore, per chi transita sul raccordo sono ben visibili le aree da gioco di color verde che sono state “seminate”. L'opera pubblica, a conclusione dei lavori, consegnerà agli aretini non solo un nuovo parco ma un'autentica area attrezzata per lo sport e lo svago.

La chiusura del cantiere è prevista per primavera e in totale il progetto costerà due milioni. Oltre alla realizzazione dei campetti da calcio - conclusasi ieri - è prevista anche l'installazione di altalene, scivoli e strutture per il ristoro. Nelle prossime settimane prenderanno forma anche le piste ciclabili e i viali con percorsi per i non vendenti. In collaborazione con l'istituto nazionale per la mobilità autonoma di ciechi ipovedenti, sarà realizzato il sistema di orientamento Loges-Vet-Evolution, un ausilio tattilo-vocale da apporre sul piano di calpestio che permetterà alle persone con disabilità visiva, l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo.

Particolare attenzione sarà riservata sia alla sicurezza, con l'installazione di ben dieci telecamere di videosorveglianza e numerosi lampioni, sia agli amici a quattro zampe per i quali è prevista un'area interamente riservata. È l'assessore alle opere pubbliche Alessandro Casi a fare il punto sull'avanzamento dei lavori di via don Minzoni.

“L'ultimazione” annuncia l'assessore Casi “è stabilita per aprile 2023; è di queste ore l'installazione del manto sintetico che ha dato forma ai campetti da calcio che sono già stati recintati. I lavori proseguiranno con la realizzazione di un’area per la sgambatura dei cani, e le rifiniture dei manufatti che saranno adibiti a servizio dei campi da calcio. Alla fase di realizzazione delle strutture si affiancherà quella di assegnazione per la gestione della ristorazione e dei campi da calcetto che sarà affidata a soggetti esterni mediante un bando ad evidenza pubblica la cui manifestazione di interesse a parteciparvi verrà pubblicata entro la prima decade del mese di dicembre”.

Fra pochi giorni quindi sarà aperto il bando rivolto a chi fosse interessato alla gestione per poi attendere di veder inaugurare il nuovo parco lungo il raccordo, sicuramente destinato ad entrare nelle abitudini degli aretini.

